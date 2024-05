Día del Cómic Gratis: ¿por qué se celebra en mayo?

Este popular evento, que se celebra cada año el primer sábado de mayo, busca incentivar la lectura de cómics en nuevas generaciones y conectar con antiguos y nuevos fanáticos en todo el mundo.

Durante este día, las librerías especializadas participantes, entre otras iniciativas, regalan ejemplares publicados expresamente por las editoriales, a cualquier persona que entre a sus establecimientos.

Se regalan promociones de los títulos que venden las compañías participantes como Marvel Comics, DC Comics, Image, Dark Horse, IDW y Boom Studios entre otras. Algunas de las revistas que estarán disponibles este año son: Superman: Last son of Krypton, Bongo, Worlds of Aspen, Infinity, Judge Dredd Classics, Hulk and the Agents of SMASH y DC Nation Super Sampler: Batman , entre otras.

Origen

Esta celebración se originó en el año 2002 en California, como una iniciativa del gran fanático de estas divertidas lecturas, Joe Field, propietario de la tienda de cómics independientes Flying Colors Comics de Concor.

Field colaboraba como columnista en la revista especializada profesional “Comics & Games Retailer”, en la que expuso la necesidad de establecer un día en el calendario para promover la visita a las librerías de cómics ofreciendo un cómic gratis como reclamo, tal como lo hacía una cadena de helados cercana a su librería.

Está efeméride que inició en el marco de la película de Spider Man ese año, cuenta cada año con la participación de un millón y medio de asistentes, que acuden a más de 2.400 tiendas especializadas de cómics, localizadas en 65 países alrededor del mundo.

Poco a poco, fue tomando relevancia como referencia para otros países del mundo que se han ido sumando a esta gran celebración, entre los que se encuentran España, donde llegó por primera vez en 2010, Perú que se unió en el 2011 y República Dominicana en 2021.

¿Cómo se celebra?

Los fanáticos pueden acudir a las librerías y tiendas especializadas en cómics que realizan diversas actividades y eventos durante este día, como sesiones de firmas y obsequio de ejemplares de cómics.

Además, pueden unirse a amigos o familiares aficionados para disfrutar de una buena lectura de cómics o a un club de lectura en internet para celebrar este día. O regalar un cómic a cualquier persona con la que te cruces en alguna de las tiendas que participan en esta festividad.

Podrían donar cómics a una biblioteca o asociación benéfica.

También es una oportunidad para descubrir nuevos títulos, conocer a autores e ilustradores favoritos y disfrutar de la cultura del cómic en comunidad.

@Lydr05

FUENTE: Con información de el Díamundial.es y Usnoticias.com