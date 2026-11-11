Día de los Veteranos, para reconocer a los héroes de EEUU

Cada 11 de Noviembre honramos el valor, el servicio y el sacrificio de los hombres y mujeres que sirvieron en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos

MIAMI.- El Día de los Veteranos o “Veterans Day” es un feriado federal que se celebra cada 11 de noviembre en Estados Unidos , para honrar y enaltecer en vida a quienes han servido en las Fuerzas Armadas de la nación.

Esta efeméride coincide con el Día del Recuerdo, que se celebra en otros países del mundo para conmemorar el fin de la Segunda Guerra Mundial, en la que millones de personas murieron y EEUU sufrió más de 100.000 bajas.

Los homenajeados, muchos de ellos en sillas de ruedas y visiblemente emocionados, recibieron paquetes de cartas de agradecimiento que habían sido recolectadas por aerolíneas y organizaciones comunitarias, además de gorros y otros presentes

Cuando esta fecha cae un día sábado, el feriado se celebra el viernes, mientras que si cae un domingo, se festeja el lunes siguiente.

Este año se conmemora hoy miércoles.

Los veteranos de guerra son soldados sobrevivientes de algún combate o conflicto, que sirvieron a su país con valentía y honor. Situación que les puede dejar consecuencias físicas y psicológicas, que la mayoría de las veces les dificulta la reincorporación a la sociedad.

Actualmente, EEUU tiene la mayor cantidad de veteranos de guerra, con una cifra de 23 millones.

Origen

Esta conmemoración surge cuando el Presidente Woodrow Wilson declaró el 11 de noviembre de 1919, como el Día del Armisticio, al cumplirse el primer año de la firma del tratado con Alemania para poner fin a la Primera Guerra Mundial en 1918.

Dos décadas después, el 13 de mayo de 1938 fue aprobada el Acta Constitucional por la que el día, que inicialmente conmemoraba a quienes habían perdido la vida en la Primera Guerra Mundial cobró oficialidad.

Pero fue en los años 40, después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, cuando el veterano de guerra Raymon Weeks sugirió que el Día del Armisticio recordara a todos los veteranos de guerra. Por lo que el general Dwight Eisenhower, (que sería el futuro presidente de los EEUU) estableció el Día Nacional de los Veteranos, que se celebró por primera vez en 1947.

Luego, en 1954, el miembro de la Cámara de Representantes Ed Rees presentó una enmienda para que la festividad fuera aprobada por el Congreso. El 1 de junio del mismo año, el Día del Armisticio pasó a denominarse Día de los Veteranos, conservando ese nombre hasta la fecha.

¿Cómo se celebra el Día de los Veteranos en EEUU?

En todo el territorio estadounidense se rinde homenaje a estos héroes con distintos actos, desfiles y ceremonias. Sin embargo, se realiza una ceremonia principal que tiene lugar en la Tumba del Soldado Desconocido, ubicada en el cementerio de Arlington, en Virginia, a las afueras de Washington D.C., donde el presidente coloca una ofrenda floral, dedicada a la memoria de los soldados caídos en acción de guerra.

Por otra parte, los trabajadores y estudiantes tienen el día libre y no se envían correos ni postales. Igualmente, en este día las agencias federales no indispensables cierran sus puertas, debido a que es considerado un feriado federal.

Algunas empresas pueden ofrecer descuentos o promociones especiales a los veteranos como una forma de reconocimiento y agradecimiento en este día.

El gobierno de EEUU ha creado a través del departamento de Asuntos de los Veteranos (VA, sus siglas en inglés) diversos programas de beneficios para reconocer el sacrificio y servicio de los veteranos por la paz y la libertad.

Estos programas abarcan las principales necesidades de salud, trabajo, estudios, vivienda, pensiones, trámites de ciudadanía y ayudas funerarias.