¿Cuándo llega un frente frío al sur de Florida? El descenso de temperatura se sentirá pronto

MIAMI. — Un frente frío llegará al sur de Florida entre la noche del jueves y la mañana del viernes, con un descenso de las temperaturas que se acentuará durante el fin de semana, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), que prevé el aire más fresco del otoño hasta ahora para Miami-Dade, Broward y Palm Beach.

El cambio comenzará a sentirse el viernes por la tarde, cuando aumenten los vientos del noroeste y entre aire más seco, de acuerdo con los expertos.

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Antes, entre este miércoles y el jueves, no se descartan aguaceros y tormentas aisladas, que podrían producir ráfagas, descargas eléctricas frecuentes y granizo pequeño, especialmente cerca del lago Okeechobee y en Palm Beach.

Madrugadas más frescas

En Miami-Dade, Broward y Palm Beach, las mínimas del sábado podrían situarse entre 55 y 59 °F (13–15 °C) en zonas interiores y entre 60 y 64 °F (16–18 °C) cerca de la costa atlántica, mientras que en los alrededores del lago Okeechobee bajarían a unos 50–54 °F (10–12 °C), según el Servicio Meteorológico Nacional.

El fresco continuará durante la madrugada del domingo, aunque las mínimas podrían subir ligeramente respecto al sábado, según un pronóstico que aún puede variar a medida que se acerque el frente.

La cercanía al mar marcará diferencias entre comunidades. Quienes residan o trabajen en el interior encontrarán temperaturas inferiores a las previstas junto a la costa, por lo que conviene consultar el pronóstico de cada localidad antes de planificar actividades al aire libre.

Precauciones

Durante las tormentas, el NWS recomienda buscar refugio en un edificio cerrado o en un vehículo con techo metálico y las ventanas levantadas en cuanto se escuchen truenos. También aconseja esperar al menos 30 minutos después del último trueno antes de retomar actividades exteriores y evitar resguardarse bajo árboles aislados.

Para las horas más frescas, la recomendación general es vestir por capas, protegerse del viento y cambiar la ropa mojada. Los adultos mayores y las personas con determinadas enfermedades pueden tener más dificultades para conservar el calor corporal, por lo que conviene prestar atención a quienes pasan períodos prolongados fuera de casa.

Si se utilizan equipos de calefacción, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades advierten que nunca debe emplearse un horno de gas para calentar la vivienda ni quemarse carbón dentro de espacios cerrados, debido al riesgo de acumulación de monóxido de carbono.

Condiciones marítimas

El pronóstico contempla un aumento del viento y del oleaje desde el viernes por la tarde. Antes de navegar, las autoridades recomiendan revisar el parte marítimo actualizado y disponer de chalecos salvavidas para cada ocupante, además del equipo de comunicación necesario.

Entretanto, el Centro Nacional de Huracanes informó a la 1:00 a. m. de este miércoles que no espera la formación de ciclones tropicales durante los próximos siete días en el Atlántico, el Caribe y el Golfo.