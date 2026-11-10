martes 10  de  noviembre 2026
SEGURIDAD

Ecuador y el FBI suscriben acuerdo para combatir el "crimen organizado transnacional"

El Ministerio Público de Ecuador dijo que la alianza con EEUU fortalecerá capacidades institucionales en la investigación de delitos, con respeto a la soberanía

La firma del acuerdo con el FBI estuvo encabezada por el fiscal general de Ecuador, Carlos Leonardo Alarcón, con el objetivo de reforzar el trabajo metodológico y capacitación técnica para enfrentar actividades delictivas

La firma del acuerdo con el FBI estuvo encabezada por el fiscal general de Ecuador, Carlos Leonardo Alarcón, con el objetivo de reforzar "el trabajo metodológico y capacitación técnica" para enfrentar actividades delictivas

Fiscalía de Ecuador en X
Por Santiago Perales

QUITO.- La Fiscalía de Ecuador y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos firmaron este martes un memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación en la lucha contra el crimen organizado transnacional, el lavado de activos y la corrupción.

El contenido del encuentro se reservó para los intervinientes por cuestiones de seguridad, según explicó la Fiscalía.

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La firma del acuerdo estuvo encabezada por el fiscal general de Ecuador, Carlos Leonardo Alarcón, con el objetivo de reforzar "el trabajo metodológico y la capacitación técnica" para enfrentar estas actividades delictivas.

El Ministerio Público señaló que esta alianza permitirá fortalecer las capacidades institucionales en la investigación de delitos relacionados con las organizaciones criminales transnacionales, en estricto respeto a la soberanía y la Constitución de Ecuador.

Oficina del FBI

El pasado 11 de marzo, Ecuador y Estados Unidos firmaron un acuerdo en el que formalizaron la apertura de la primera oficina del FBI en el país andino.

"Esta es una alianza que permitirá enfrentar con mayor eficacia a las redes del crimen organizado transnacional", dijo entonces el ministro del Interior, John Reimberg, durante el acto celebrado en Quito.

Estados Unidos se ha convertido en un socio clave para Ecuador en la "guerra" que el presidente Daniel Noboa declaró a principios de 2024 contra las bandas criminales, a las que catalogó de "terroristas", y a las que se considera causantes de la peor crisis de violencia de la historia del país, lo que ha llevado a que encabece una de las tasas más altas de homicidios en América Latina.

En septiembre pasado, Ecuador ejecutó una operación conjunta con Estados Unidos contra una estructura dedicada presuntamente al narcotráfico internacional y vinculada directamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que dejó al menos 39 detenidos en tres provincias del país.

FUENTE: Con información de EFE

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