miércoles 11  de  noviembre 2026
Política

Jim Jordan toma las riendas de los republicanos en la Cámara y refuerza el ala de Trump

Jordan tendrá un papel fundamental en la nueva etapa que se abrirá el 3 de enero cuando asuma el nuevo Congreso de mayoría demócrata

El congresista Jim Jordan, es el nuevo líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes.&nbsp;

El congresista Jim Jordan, es el nuevo líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes. 

AFP
Por Julián Varela

WASHINGTON -- Los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos eligieron este martes al congresista Jim Jordan, de Ohio, como su nuevo líder, una semana después de la derrota que sufrieron en las elecciones de medio mandato.

Jordan, de 62 años, fue elegido en una reunión a puerta cerrada y, según publican medios locales, la votación resultó de 106 a 73 en la que venció al representante Steve Scalise, de Luisiana, quien ahora ocupa el segundo puesto en la jerarquía republicana.

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Conocido por su carácter combativo y por su cercanía al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el nuevo líder de los republicanos tendrá un papel fundamental en la nueva etapa que se abrirá el 3 de enero cuando asuma el nuevo Congreso de mayoría demócrata.

El republicano Mike Johnson, que hasta ahora era el presidente de la Cámara de Representantes, anunció el miércoles pasado que dejaba el liderazgo de su partido tras la derrota en las elecciones de medio mandato.

El liderazgo de Jordan es el segundo en importancia después del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, que seguirá en su cargo hasta el término de esta legislatura.

Jordan, miembro fundador del conservador House Freedom Caucus, es un luchador con el que los republicanos se han enfrentado a los demócratas durante los dos últimos años de la presidencia de Trump.

Su victoria —celebrada por varios colegas de la Cámara en las redes sociales— representó un rechazo al liderazgo establecido, dado que Scalise había ocupado cargos de alto nivel entre los republicanos durante más de una década.

Ambos hombres son firmes aliados de Trump, pero el presidente no respaldó a ninguno de ellos.

Pendiente elección en el Senado

Paralelamente, los republicanos debaten si aplazar la votación para elegir a su líder en el Senado, como reclama un grupo de senadores que pide tiempo para analizar la derrota electoral.

Se aplace o no la votación, el senador John Thune sigue siendo, por ahora, el favorito para continuar al frente de la bancada republicana, aunque es criticado por un sector que lo califica de inoperante.

FUENTE: Con información de EFE Y AFP

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