Discurso completo de DeSantis tras anuncio candidatura por la presidencia

MIAMI.- El gobernador Ron DeSantis sorprendió con la forma atípica que escogió para lanzar su campaña por la candidatura republicana a la elección presidencial del 2024. Sin embargo, los servidores de Twitter no estuvieron a la altura del momento y no soportaron una audiencia de casi medio millón de espectadores.

Para satisfacer esta curiosidad DIARIO LAS AMÉRICAS ofrece una versión de las palabras escogidas por DeSantis para abrir la puerta a la contienda republicana.

“Me postulo para presidente de los Estados Unidos para liderar el gran regreso de América. Sabemos que nuestro país va en la dirección equivocada. Lo vemos con nuestros ojos y lo sentimos en nuestros huesos. Nuestras fronteras del sur colapsan. Las drogas están llegando al país. Nuestras ciudades están siendo vaciadas por el aumento del crimen. El Gobierno federal está haciendo que sea más difícil para la familia promedio llegar a fin de mes y lograr y mantener un estilo de vida de clase media. Y nuestro presidente, le falta vigor, se tambalea ante los desafíos de nuestra nación y sigue las indicaciones de las turbas de woke”.

“No creo que tenga que ser así. El declive estadounidense no es inevitable, es una elección. Y debemos elegir una nueva dirección, un camino que conduzca a la revitalización estadounidense. Debemos restaurar la cordura en nuestra nación. Esto significa abrazar la cordura fiscal y económica. Dejar de poner impuestos a los estadounidenses que trabajan arduamente para que no tengan un buen nivel de vida a través de políticas de gasto e impresión inflacionarias…”

Pilares de su plataforma

Más adelante DeSantis define sus pilares ideológicos, al decir “independencia también significa reemplazar el virus Woke de la mente, con realidad, hechos y principios duraderos. El mérito debe triunfar sobre la política de identidad. Debemos devolver la normalidad a nuestras comunidades”.

“Estados Unidos es un país soberano. Nuestras fronteras deben ser respetadas. No podemos permitir que millones de extranjeros ingresen ilegalmente a nuestro país. No podemos permitir que los cárteles de la droga envenenen a nuestra población con fentanilo. El público merece comunidades seguras y ley y orden. No podemos tener reclusos a cargo del asilo, y debemos rechazar los ataques a los hombres y mujeres de las fuerzas del orden. También debemos restablecer la integridad en nuestras instituciones. Esto incluye al ejército -estoy orgulloso de ser un veterano del Navy y de Irak y venero nuestros servicios-. Pero cuando las instituciones que están más preocupadas con asuntos que no son fundamentales para la misión, ya sea, el calentamiento global, la ideología los pronombres de género, la moral decae y el reclutamiento sufre. Debemos eliminar estas distracciones y debemos concentrarnos en la misión principal”.

“Tampoco podemos tener un verdadero gobierno constitucional, si los asuntos más importantes son decididos por los caprichos de los burócratas no elegidos, en lugar de los representantes electos por el pueblo. Restablecer la integridad en nuestras instituciones significa que debemos revitalizar nuestro sistema constitucional devolviendo el gobierno a sus legítimos dueños, We the people -el pueblo- “.

Florida como ejemplo

“No hay transformación social o económica sin representación. La verdad debe ser nuestro fundamento. El sentido común ya no puede ser una virtud fuera de lo común, y en Florida demostramos que se podía hacer. Pero elegimos los hechos sobre el miedo, la educación sobre el adoctrinamiento, la ley y el orden sobre los disturbios y el desorden. Mantuvimos la postura, cuando la libertad pendía de un hilo y estamos prosperando. Como resultado, Florida es el Estado de más rápido crecimiento de la nación. Somos el número uno en control de la emigración, en formación de nuevas empresas, recientemente ocupó el puesto número uno en educación. Tenemos la tasa de delincuencia más baja en 50 años y uno de los impuestos y la deuda per cápita más bajos de EEUU”.

En esta parte de su alocución, al parecer se la dedicó el expresidente Donald Trump, al señalar, “también entendemos que gobernar no es entretener, no se trata de construir una marca o señalar virtudes, se trata de entregar resultados. Y nuestros resultados en Florida han sido insuperables. Podemos y debemos entregar grandes resultados para EEUU”.

Las promesas

“Me comprometo a ser un ejecutivo energético, que abordará los temas importantes, las políticas inflacionarias de Biden que están perjudicando a los trabajadores. Revertiremos esas políticas y construiremos una economía…”

“Biden abrió la frontera sur y permitió que cantidades masivas de drogas ingresaran al país. Cerraremos la frontera, construiremos el muro fronterizo y responsabilizaremos a los cárteles de la droga. Biden abrazó el autoritarismo médico y los mandatos inconstitucionales de las vacunas de COVID-19. Nos aseguraremos de que esas violaciones de la libertad nunca vuelvan a ocurrir”.

“Biden permitió que la ideología woke impulsara su agenda. Nunca nos rendiremos ante las turbas woke y echaremos a la ideología woke al basurero de la historia”.

“Biden también politizó a las fuerzas armadas y provocó que el reclutamiento cayera en picado. Eliminaremos las agendas ideológicas de nuestras fuerzas armadas, nos concentraremos en su misión central y revertiremos las tendencias deficientes de reclutamiento”.

“Finalmente, Biden para hacer avanzar su agenda de izquierda convirtió instrumentalizó el poder del estado administrativo. Volveremos a constitucionalizar el poder ejecutivo y sanaremos el estado administrativo”.

El voto

No perdió la oportunidad de pedir el voto de los electores. “No puedes realizar nada de eso si no ganas. No hay sustituto para la victoria. Hay que acabar con la cultura de perder que, en los últimos años, está contagiando al partido republicano. Los cansados dogmas del pasado son inadecuados para un futuro vibrante. Debemos mirar hacia adelante. Necesitamos el coraje para liderar y debemos tener la fuerza para ganar”.

“A los votantes que participan en este proceso de primarias, mi compromiso con ustedes es este: Si me nominan, pueden configurar su reloj para el 20 de enero de 2025 al mediodía. Porque en el lado oeste del Capitolio de EEUU, prestaré juramento como el presidente 47 de los EEUU. No hay excusas. Completaré el trabajo”.

Defender la Libertad

“Estos últimos años, me dieron una nueva perspectiva de la fragilidad de nuestras libertades. Nunca pensé que en EEUU vería cosas que vivimos durante la pandemia de COVID-19”.

“Sin embargo, nuestros Padres Fundadores eran muy conscientes de la fragilidad de la libertad cuando redactaron nuestra Constitución. Estudiaron cada república en la historia de la humanidad y advirtieron que todos esos experimentos solo tenían una cosa en común, cada uno de ellos había fallado. Y entonces sabían que le correspondía a nuestro país, los Estados Unidos de América, determinar si las personas realmente podían gobernarse a sí mismas. ¿Podríamos tener una sociedad basada en la idea de que nuestros derechos son dados por Dios, no otorgados por el gobierno, y que la sociedad funciona basada en el estado de derecho, no en el gobierno de uno individuos?

A estas alturas del discurso DeSantis dirigió su mirada a la Convención Constitucional de septiembre de 1787, “cuando el doctor Benjamín Franklin salió de esa convención se le preguntó: ¿qué habían producido una República o una Monarquía? Este respondió, una República si la pueden mantener. Sabían que la libertad no funcionaba con piloto automático. Sabían que cada generación tendría la responsabilidad de salvaguardar la libertad, y que es nuestra responsabilidad hacerlo en este importante momento de la historia de nuestra nación”.

Y concluyó, “nos queda mucho trabajo por hacer para asegurar que el país vuelva a la normalidad. Les pido a todos los que escuchen que se unan a mí en esta misión. Inviertan en nuestra campaña visitando rondesantis.com y haciendo una donación. Gracias. Dios los bendiga y espero con ansias la discusión”.

cmenendez@diariolasamericas.com

@menendezpryce