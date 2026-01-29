viernes 30  de  enero 2026
ANUNCIO

Donald Trump ordena reabrir el espacio aéreo de Venezuela

Las aerolíneas comerciales interrumpieron prácticamente todos los vuelos a Caracas tras una advertencia el pasado 21 de noviembre de la Administración Federal de Aviación (FAA), preludio del ataque aéreo en la madrugada del 3 de enero que derrocó al exdictador Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

EFE

MIAMI.- El presidente Donald Trump anunció este jueves que ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales, tras una conversación con la interina del país, Delcy Rodríguez.

"Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé de que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial", dijo a periodistas, al inicio de una reunión de su gabinete ministerial en la Casa Blanca.

Lee además
Donald Trump y miembros de su equipo reunidos con ejecutivos de empresas petroleras en la Casa Blanca el 09ENE26. 
Informe Otálvora

Trump petrolizó enfoque hacia Venezuela. Machado en el exilio
El presidente de Eatados Unidos en la Casa Blanca.
Tensión

Trump asegura que la flota enviada a Irán está lista para actuar como en Venezuela

"Los ciudadanos estadounidenses podrán ir dentro de muy poco a Venezuela y estarán seguros allá", aseguró.

Las aerolíneas comerciales interrumpieron prácticamente todos los vuelos a Caracas tras una advertencia el pasado 21 de noviembre de la Administración Federal de Aviación (FAA), preludio del ataque aéreo en la madrugada del 3 de enero que derrocó al exdictador Nicolás Maduro.

Ese cierre fue renovado varias veces.

"Las relaciones han sido muy sólidas, muy buenas" aseguró Trump, en alusión al nuevo gobierno en funciones.

"Tenemos a las grandes compañías petroleras rumbo a Venezuela, inspeccionando y eligiendo sus ubicaciones, y van a traer de vuelta una riqueza tremenda para Venezuela y para Estados Unidos", explicó.

"Venezuela, de hecho, va a ganar más dinero del que ha ganado nunca, y eso es algo bueno" aseguró.

Tras la caída de Maduro, ahora encarcelado en Nueva York a la espera de juicio por narcotráfico, Estados Unidos improvisó un esquema de control de los beneficios del crudo venezolano, que luego de depositarlo en Catar es transferido al gobierno de Rodríguez, supuestamente con un monitoreo mensual del gasto.

"Quiero agradecer a todo el pueblo de Venezuela por lo que que pasaron, ya saben, y quiero agradecer al liderazgo porque, realmente, están haciendo un buen trabajo", aseguró.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Melania Trump abre Wall Street y el oro se dispara a 5.272 dólares la onza

Tras el caos en Minnesota, Trump envía fuerte mensaje a los demócratas

Senador Bernie Moreno impulsa ley para impedir que beneficiarios de ayuda federal envíen remesas al extranjero

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
PRESIÓN

Emergencia Nacional decreta el Presidente por amenaza proveniente de Cuba

Imagen referencial
TERMÓMETRO

Sur de Florida se prepara para el fin de semana más frío en 15 años

El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Manifestantes usan diversos instrumentos como parte de una protesta ruidosa frente al hotel donde se cree que se aloja el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, en Maple Grove, un suburbio de Minneapolis, Minnesota, el 26 de enero de 2026. 
EXTREMA IZQUIERDA

Millonario vinculado al Partido Comunista Chino estaría financiando grupos agitadores en Minneapolis

Manifestantes se enfrentan a la policía del régimen en las protestas contra los resultados de las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro, el día después de las votaciones en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. 
VENEZUELA

Grupo Orinoco propone plan para desmantelar aparato represivo del régimen chavista

Te puede interesar

La vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez (izq.), y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, durante una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente para presentar el presupuesto general de la nación para 2020, en Caracas, el 16 de diciembre de 2019. 
ANÁLISIS

Especialista advierte riesgo de transición sin democratización plena en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Imagen del Canal de Panamá.
DECISIóN

Panamá negocia con empresa danesa la gestión de puertos del Canal

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la interpretación del himno nacional norteamericano en el Super Bowl 59, el 9 de febrero de 2025.
DEPORTES

Trump anuncia carrera de IndyCar en Washington por el 250º aniversario de EEUU

La cantante y actriz Lady Gaga posa en la alfombra roja del estreno en Milán, Italia, del filme House of Gucci, de Ridley Scott.
MÚSICA

Los nominados a las principales categorías de los Grammy