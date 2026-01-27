Informe Otálvora: Trump petrolizó enfoque hacia Venezuela. Machado en el exilio

El 09ENE25, probablemente con autoría de congresistas republicanos de Florida, Trump publicó un mensaje en TruthSocial el cual se refería a María Corina Machado como “la activista por la democracia venezolana” y a Edmundo González Urrutia como el “presidente electo”. Fue la primera vez que el entonces presidente electo se refería al proceso venezolano. Aquel mensaje parecía aclarar la orientación que el nuevo gobierno tomaría ante Venezuela. MCM, quien comenzaba su etapa de clandestinidad, calificó el texto como “apoyo inquebrantable a la lucha de Venezuela por nuestra democracia”. De hecho, cuando el enviado de Trump, Richard Grenell, viajó a Caracas el 31ENE25 para un encuentro con Nicolás Maduro, mantuvo informada a Machado sobre sus pasos.

Durante la campaña electoral estadounidense el “tema Venezuela” apareció en el discurso de Trump asociado a la migración ilegal y sus planes de deportaciones masivas. Igualmente, Trump criticó durante la campaña 2024 las compras de crudo venezolano.

Aun cuando el 05JUL24 Trump se distanció del llamado “Project 2025” elaborado por un equipo centrado en la “Heritage Foundation”, ahora se sabe que muchas líneas de acción del actual gobierno, así como sus ejecutores, proceden del conglomerado de personajes y grupos que participaron en ese proyecto. Tal como adelantara el Informe Otálvora del 06JUL24, los teóricos del trumpismo incluyeron a Venezuela entre los cinco países a los que EEUU debería prestar especial atención: China, Irán, Venezuela, Rusia y Corea del Norte, considerados “amenazas existenciales a la seguridad del pueblo estadounidense”, que “amenazan con dañar la economía de EEUU” o son “comodines, cuyo alcance total de amenaza se desconoce, pero es inquietante”. Venezuela no aparecía como un tema de falta de democracia sino como un riesgo geopolítico. Por su parte el American First Policy Institute AFPI, menos mencionado, pero igualmente influyente en la elaboración de teoría trumpista, también estuvo enfocado en “la inestabilidad de Venezuela” y su impacto “en la seguridad nacional de EEUU”. “A EEUU le conviene que Venezuela no sea un narcoestado corrupto o un estado títere de China, Rusia, Irán y Cuba”, afirmaba Chad Wolf el director ejecutivo de AFPI.

*****

Entre sus actividades el segundo día en el cargo como Secretario de Estado, Marco Rubio tuvo una conversación telefónica con Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. “El presidente legítimo de Venezuela” y “la líder de la oposición” según la nota oficial emitida por la Secretaría de Estado. Causó extrañeza que Rubio no invitara a González, quien se alojaba en Washington ese día, para un encuentro personal y juntos comunicarse con MCM. Las premuras de los primeros días fueron argumentadas para esta falta de atención con quien era presentado como un inminente jefe de Estado. Al menos públicamente, después de esa fecha, nunca se concretó una reunión Rubio-González. En todo caso, la presencia en el equipo inicial de Trump de media docena de expertos amigos de la democracia venezolana (Rubio, Landau, Claver-Carone, Waltz y otros) y el empuje de los congresistas floridianos en contra de concesiones al régimen chavista, ofrecían razones a Machado para asumir que EEUU apoyaba su plan para un cambio de régimen en Venezuela.

*****

El 13MAR25 Rubio afirmó en declaraciones a Fox News que la solución a la crisis de Venezuela era una “elección legítima, democrática, observada”. El liderazgo opositor fingió no haber escuchado lo que consideró una declaración genérica de Rubio que no implicaba desconocer los resultados que daban el triunfo a González Urrutia. Pero ya en una fecha tan temprana como marzo de 2025 Rubio dejó colar que su gobierno creía que serían necesarias nuevas elecciones en Venezuela. El tema quedó en el aire, al menos públicamente. De las numerosas entrevistas que MCM ha dado después de su salida de Venezuela el 10DIC25 se concluye que ella, infructuosamente, a lo largo del año 2025 intentó mantener una comunicación directa con Trump. Esto sólo se concretaría mediante una corta llamada telefónica el 10OCT25 y con la audiencia concedida a Machado por Trump el 15ENE26.

Se ignora la fecha cuando MCM intuyó o fue informada de su ausencia en los planes inmediatos de EEUU para Venezuela. Algunas fuentes indican que en un boceto de plan para la transición que MCM habría presentado a EEUU a mediados de 2025, ya se contemplaba elecciones en un plazo de un año. Esta versión no ha sido confirmada por asesores internacionales de Machado consultados por este Informe. A mediados de septiembre 2025 un alto representante del trumpismo para la comunidad hispana en Florida aseguró que Rubio y MCM mantenían conversaciones “semanales”. El comentario fue hecho en una de las usuales tenidas de hispanos en Miami, a la cual tuvo acceso el Informe Otálvora. Para esa fecha ya estaba en marcha el incremento de la presencia militar de EEUU en el Caribe. También en esos días ya el alto gobierno de EEUU habría decidido que, con negociación, presión o por la fuerza, la salida de Maduro del gobierno era una condición necesaria en la cual coincidían los distintos grupos trumpistas.

*****

Al final de la mañana del 03ENE26 Donald Trump ofreció, desde su club en Palm Beach, una declaración y una rueda de prensa acompañado del secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Guerra Pete Hegseth, el jefe del Estado Mayor Conjunto general Dan Caine, el director de la CIA John Ratcliffe y el asesor y subjefe del gabinete Stephen Miller. La operación “Resolución Absoluta” había logrado extraer a Nicolás Maduro y llevarlo a territorio estadounidense mediante la ejecución de un plan militar de “cuarta ola”, que se constituía en una victoria política para Trump.

Trump afirmó que tras la salida de Maduro “vamos a gobernar el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata”, explicando que “quienes me respaldan, incluyendo al secretario Rubio y otros, gobernarán Venezuela por un tiempo”. Rubio, cuatro días después, concretó la fórmula de Trump con tres palabras de un hipotético proceso de tres etapas: estabilización, recuperación y finalmente transición.

Buscando confirmación los periodistas, aquel 03ENE26, repreguntaron sobre quien gobernaría efectivamente Venezuela, Trump dijo que designaría un grupo de personas y develó que Rubio ya estaba en contacto con Delcy Rodríguez Gómez, la vicepresidenta Ejecutiva del régimen de Maduro, para que se encargara de la Presidencia de Venezuela. Interrogado sobre el papel de Machado, Trump afirmó que no había hablado con ella y restó importancia a su liderazgo descartándola como una salida. “Creo que sería muy difícil para ella ser líder… No tiene el apoyo ni el respeto dentro del país. Ella es una persona muy agradable pero no tiene el respeto”. Estas frases resultaron en un baño de agua helada para los seguidores de Machado quienes daban como un hecho que la acción de EEUU en el Caribe conduciría a la toma del gobierno por Edmundo González Urrutia. Sobre el presidente electo González Urrutia ni siquiera hubo una mención por Trump o los periodistas.

*****

Según Trump, Delcy Rodríguez, uno de los miembros de la alta jerarquía chavista y vicepresidenta ejecutiva designada por Maduro en 2018, estaba dispuesta a “cooperar”. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela, bajo control del chavismo, se pronunció calificando la ausencia de Maduro como “temporal” y llamó a Rodríguez para que asumiera la Presidencia con carácter de “encargada”. La declaración de “ausencia temporal” dejaba sin efecto la obligación constitucional de convocar a nuevas elecciones en un plazo de tres meses prorrogable. Rodríguez prestó juramento el 05ENE26 como ”presidenta encargada” ante su hermano Jorge Rodríguez Gómez quien preside la Asamblea Nacional escogida por Maduro.

En el cuerpo de una declaración jurada entregada el 13ENE26 a un tribunal federal de Washington, Rubio describió como una “interacción continua, intensa y sumamente delicada” los contactos que él encabeza con “elementos dentro del régimen de la sucesora de Maduro, la llamada presidenta interina Delcy Rodríguez”.

*****

Durante los primeros meses del gobierno Trump se registraron choques entre un grupo liderado por Rubio con gran apoyo político floridiano que se mostraba contrario a aligerar las sanciones petroleras al régimen e insistía en el cambio de gobierno, versus el grupo MAGA con cabeza visible en Richard Grenell favorable a negociaciones y propiciar la producción petrolera en Venezuela bajo control de EEUU. El 03ENE26 quedó en claro que la batalla por el protagonismo del proceso venezolano había sido ganada por Rubio y los suyos, quienes rápidamente habían asumido el rol de encargados de las negociaciones con los jerarcas chavistas dispuestos a reemplazar a Maduro. Pero Trump decidió que no habría cambio de gobierno en Venezuela y el pivote del proceso sería justamente el petróleo venezolano, la tesis que defendieron los MAGA. Al pasar los días Trump develaría su intención de utilizar el crudo venezolano como fuente de ingreso para EEUU y para aumentar la oferta energética que permita, a su juicio, bajar el precio de la gasolina en el mercado interno estadounidense. Las elecciones de medio término están próximas y Trump quiere gasolina barata.

*****

En su intervención del 03ENE26, en otras conversaciones con la prensa y en sus publicaciones en Truth Social los días siguientes, Trump volvió a referirse al supuesto robo de petróleo ejecutado por Venezuela contra EEUU. “Durante años nos robaron el petróleo. Eso se acabó”, repetía. Predijo que “las compañías petroleras estadounidenses van a entrar. Van a gastar miles y miles de millones de dólares” (…) “vamos a extraer una enorme cantidad de riqueza del suelo” y “esa riqueza irá al pueblo de Venezuela y también a EEUU”. Además, advirtió que mantendría presencia militar (“nuestras botas”) en Venezuela en caso de resultar necesario. Tres días después de la operación en Caracas, Trump anunció que “las Autoridades Interinas (con mayúsculas en el original en inglés) en Venezuela entregarán entre 30 y 50 MILLONES de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a EEUU. Este Petróleo se venderá a su Precio de Mercado, y ese dinero será controlado por mí, como Presidente de los EEUU, para asegurar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y de los EEUU. He pedido al Secretario de Energía Chris Wright que ejecute este plan de inmediato”. Al día siguiente Wright publicó un guía con los términos de lo que calificó como un “acuerdo energético EEUU-Venezuela”. El texto informaba que “el único petróleo que entrará y saldrá de Venezuela será a través de canales legítimos y autorizados, consistentes con la ley de EEUU y su seguridad nacional (…), el gobierno de EEUU ha comenzado a comercializar petróleo crudo venezolano en el mercado global (…) estas ventas de petróleo comenzarán de inmediato con la venta prevista de aproximadamente 30 a 50 millones de barriles y continuarán indefinidamente (…) EEUU ya está reduciendo selectivamente las sanciones (…), hemos contratado a los principales comercializadores de materias primas [Vitol y Trafigura] y bancos clave del mundo para ejecutar y brindar apoyo financiero (…) todos los ingresos se liquidarán en cuentas controladas por EEUU en bancos reconocidos mundialmente (…) estos fondos se desembolsarán en beneficio del pueblo estadounidense y del pueblo venezolano a discreción del gobierno estadounidense”. El 09ENE26 Trump reunió en la Casa Blanca a ejecutivos de grandes empresas petroleras para hablar sobre sus planes para Venezuela.

Se desconoce si existe un texto formal firmado por representantes de la dictadura venezolana y del gobierno de EEUU que contenga lo que Wright llamó “acuerdo”. Este Informe realizó, sin obtener respuesta, una consulta al Departamento de Energía sobre este asunto. El único documento formal emitido por EEUU sobre el esquema con el petróleo (¡¡¡GLP y derivados también!!!) venezolano es una Orden Ejecutiva firmada por Trump el 09ENE26. La Orden 14373 tiene el propósito básico de impedir acciones judiciales privadas contra depósitos bancarios de fondos procedentes del negocio con petróleo venezolano a manos de EEUU. Pero la Orden a su vez fue usada para definir un marco legal del manejo, por parte del gobierno de EEUU, de fondos que proceden “de la venta de recursos naturales o de la venta de diluyentes al gobierno de Venezuela o sus agencias o dependencias”. Las cuentas estarán a nombre del Departamento del Tesoro de EEUU “con fines de custodia y gobierno” y se “mantendrán en espera de la disposición soberana para fines públicos, gubernamentales o diplomáticos determinados por el Secretario de Estado en nombre del gobierno de Venezuela”. La ejecución de los aspectos financieros del plan Trump para Venezuela quedaron en manos de Rubio. Ya el 20ENE26, a 17 días de la operación en Caracas, la dictadura venezolana informó haber recibido US$ 300 millones procedentes del esquema establecido por EEUU. La hasta ahora ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela se apresuraba, por instrucciones de los hermanos Rodríguez Gómez, a “debatir” reformas a la legislación petrolera que facilitaran los acuerdos con Trump.

*****

Las palabras de Trump del 03ENE26 dejaban en claro varios aspectos. EEUU no se proponía llevar adelante un cambio de régimen en Venezuela que implicara una larga y políticamente costosa presencia militar en territorio venezolano. En consecuencia, Trump desechó la opción de apoyar la toma del poder por María Corina Machado y los suyos. Y para encabezar el gobierno venezolano, Trump encontró satisfactoria la figura de Delcy Rodríguez Gómez.

De esa manera se diluyó el tema insistentemente planteado por los gobiernos de EEUU desde 2019 sobre la falta de legitimidad del régimen chavista. Sin bien no se ha producido un acto formal de reconocimiento a Rodríguez Gómez, en la práctica EEUU dejó de reconocer al “gobierno” encabezado por la Asamblea Nacional de 2015 presidida por Dinorah Figuera, instancia que el Departamento de Estado hasta sólo semanas atrás considerada como la “única” autoridad legítima en Venezuela. El impacto de esta decisión sobre diversos procesos judiciales en EEUU y otros países aún está por verse.

*****

El domingo 04ENE26 Marco Rubio asistió a por lo menos tres programas de entrevistas y en cada caso reiteró que la operación en Venezuela no había sido una acción militar sino de “cumplimiento de la ley”, ejecutada por funcionarios policiales con apoyo del ejército de EEUU en cumplimiento del mandato de un tribunal estadounidense. Rubio procuraba justificar la ausencia de una solicitud previa al Congreso para ingresar en territorio extranjero.

Rubio fue particularmente claro sobre la posición de su gobierno ante la oposición venezolana. Al contrario de lo que la Oposición encabezada por MCM daba como un hecho, el gobierno Trump no acepta que los resultados de las votaciones del 28JUL24 pudieran servir de base para que González Urrutia asuma legítimamente la Presidencia de Venezuela. El 04ENE26, cuando Maduro ya estaba en una cárcel de Nueva York, la aparente equivocación verbal de Rubio de marzo se develó como una declaración de lo que realmente pensaba EEUU. Cumplida la extracción de Maduro, Rubio lo dijo sin adornos: el gobierno Trump no reconoce las elecciones del 28JUN24 en las cuales habría ganado la Oposición.

Entrevistado el 04ENE26 en el programa “Face the Nation” de CBS, la periodista Margaret Brennan le preguntó a Rubio: “Usted afirmó que Edmundo González es el presidente legítimo de Venezuela. ¿Sigue siendo esa la política de EEUU? Y, de ser así, ¿está trabajando en una transición para que esos líderes electos dirijan el país?”. Rubio afirmó que siente “una enorme admiración por María Corina Machado. Admiro a Edmundo. Tenemos todas esas opiniones sobre las elecciones de la última vez, y no solo nosotros, sino muchos otros países del mundo”. Intentó evadir la respuesta al meollo del tema y Brennan lo precisó sobre el reconocimiento del triunfo opositor el 28JUL24. Rubio dijo: “Fue una elección ilegítima y por eso [estaban hablando sobre Edmundo González] no es un presidente legítimo”.

Ante Kristen Welker de NBC del 04ENE26, Rubio ofreció otra explicación por la cual había dejado de apoyar la opción de MCM para la transición: Ella “es fantástica y la conozco desde hace mucho tiempo, y todo ese movimiento lo es. Pero estamos lidiando con la realidad inmediata. La realidad inmediata es que, desafortunadamente, y tristemente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela y tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato”. El 11ENE26 el secretario de Energía, Chris Wright, entrevistado en CBS fue más gráfico sobre el argumento: “necesitamos trabajar con la gente que tiene las armas hoy”.

*****

En su entrevista con NBC, preguntado sobre elecciones en Venezuela, Rubio dejó saber que a juicio de su gobierno “todo eso es prematuro en este momento. Hay mucho trabajo por hacer. Ahora mismo, en lo que nos centramos, seamos realistas, es en todos los problemas que tuvimos con Maduro; todavía tenemos esos problemas y debemos abordarlos”. En los siguientes días el propio Trump negó la opción de realizar elecciones presidenciales en Venezuela a corto plazo. Hablando con Kristin Welker de NBC el 05ENE26, Trump anunció que no habría elecciones pronto en Venezuela. “Primero tenemos que arreglar el país. Es imposible que la gente vote”. Dos semanas después, el 22ENE26 regresando de Suiza a EEUU, Trump afirmó que antes de planificar elecciones “en primer lugar tenemos que ganar mucho dinero. Tenemos que recuperarlo”. En el plan de Trump las elecciones en Venezuela estarían sujetas a la futura producción petrolera la cual EEUU está negociando “en nombre de la Nación [Venezuela]” y “ellos recibirán más dinero que nunca y nosotros también recibiremos mucho dinero y eso significa que nuestros impuestos bajarán”.

En una comparecencia ante la prensa que cubre la Casa Blanca, previo a su viaje a Davos, Trump había dicho en relación a MCM que “quizás podamos involucrarla de alguna manera” en los planes para Venezuela. “Me encantaría poder hacerlo. María, quizás podamos hacerlo". En su viaje de regreso de Davos, Trump dijo a los periodistas que hoy “hablé con María quien me agrada, pero Delcy ha demostrado un liderazgo muy fuerte hasta ahora”. “Me llevo bien con ambos lados [both sides]. Me llevo bien con todo el mundo menos con los medios…”, aseguró Trump.

Contra todo pronóstico, con el visto bueno del gobierno de EEUU, la presidencia de Venezuela permanece en manos de un alto jerarca del chavismo. La oposición golpeada por olas brutales de represión se encuentra desmovilizada. María Corina Machado y Edmundo González están en el exilio.

*****

Por cierto. Además de la visita de Gustavo Petro a la Casa Blanca prevista para el 03FEB26, sería inminente una visita oficial de Lula da Silva a EEUU. El 26ENE26 Trump y Lula mantuvieron una nueva y larga conversación telefónica. Acuerdos militares, comerciales, mineros, estarían sobre la mesa.