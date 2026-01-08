Dos heridos tras un tiroteo en el que se vieron involucrados agentes federales en Portland

Agentes de ICE, el FBI y la DEA durante un operativo arrestan a un extranjero indocumentado acusado de cometer crímenes.

WASHINGTON — Dos personas resultaron heridas por tiros de agentes federales en la ciudad de Portland, Oregón, en Estados Unidos el jueves, informó la policía local.

"Dos personas están en el hospital después de un tiroteo que involucró a agentes federales", señaló la Policía de Portland en un comunicado, un día después de que una mujer estadounidense muriera por el disparo de un oficial de inmigración en Mineápolis cuando intentó arrollarlo con su vehículo.

La policía local —que recalcó que sus agentes no estuvieron involucrados en el tiroteo— dijo en un comunicado que acudió tras recibir llamados de auxilio a primera hora de la tarde.

"Los agentes respondieron y encontraron a un hombre y a una mujer con aparentes heridas de bala. Los policías aplicaron un torniquete y solicitaron la presencia de personal médico de emergencia", informó la nota.

"Los pacientes fueron trasladados al hospital. Se desconoce su estado. Los oficiales determinaron que las dos personas resultaron heridas en el tiroteo que involucró a agentes federales", agregó.

La oficina local del FBI hizo una publicación en redes sociales confirmando el tiroteo, pero luego la eliminó.

Investigación en curso

"El FBI de Portland investiga un tiroteo que involucra a agentes y que ocurrió aproximadamente a las 2:15 pm (22H15 GMT) (...) en el que participaron agentes de Aduanas y Protección Fronteriza y en el que dos individuos fueron heridos", señalaba la publicación.

La cadena local KATU2, afiliada a ABC, señaló que las personas heridas huyeron de la escena del tiroteo y entraron a un complejo de apartamentos, donde pidieron ayuda.

El alcalde de Portland, el demócrata Keith Wilson, aseguró que el hecho es el "resultado" de la presencia de agentes federales fuertemente armados en su ciudad, como parte de los operativos ordenados por el presidente Donald Trump contra la inmigración irregular.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvieron un vehículo en Portland, Oregón. El conductor y el pasajero del vehículo eran el objetivo; se trata de dos inmigrantes indocumentados venezolanos afiliados a la red transnacional de prostitución Tren de Aragua, involucrados en el tiroteo reciente en Portland.

"Cuando los agentes se identificaron ante los ocupantes del vehículo, el conductor intentó atropellar a los agentes. Temiendo por su vida y seguridad, un agente disparó a la defensiva. El conductor se dio a la fuga con el pasajero. Esta situación está evolucionando y próximamente habrá más información disponible", dijo el DHS en un comunicado en X.

La muerte de la manifestante en Minnesota

"Solo un día después de la horrenda violencia en Minnesota a manos de agentes federales, nuestra comunidad en Portland ahora se enfrenta a otro problemático incidente", afirmó el demócrata, refiriéndose a la muerte de una mujer de 37 años en Mineápolis que intentó utilizar su vehículo como arma para agredir al oficial de ICE, de acuerdo con imágenes de videos publicados captadas de distintos ángulos del incidente.

La conductora, identificada por medios locales como Renee Nicole Good, de 37 años, bloqueaba el paso de los agentes federales e intentó irse cuando los agentes se acercaron e intentaron abrir la puerta del vehículo; arrancó en un intento aparente de atropellar a los oficiales. Según testigos, la mujer era una de las que participaba en protestas contra las redadas de ICE.

El incidente se produjo durante una protesta contra las medidas impuestas por el presidente contra la migración en esta ciudad del norteño estado de Minnesota.

"Atropellar a nuestros agentes del orden con la intención de matarlos es un acto de terrorismo", afirmó el Departamento de Seguridad Nacional en X.

"Un agente del ICE, temiendo por su vida, la de sus compañeros y la seguridad de la población, disparó en defensa propia. La autora fue alcanzada por los disparos y falleció. Se espera que los agentes que resultaron heridos se recuperen por completo".

"Portland no es un 'campo de entrenamiento' para agentes militarizados y la 'fuerza total' con la que amenaza la administración tiene consecuencias mortales", dijo. Y pidió al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que termine "todas las operaciones" en su ciudad hasta que acabe la investigación.

Los demócratas se oponen a la política migratoria que impulsa el republicano, tras la política de fronteras abiertas de su predecesor.

FUENTE: Con informaciòn de AFP