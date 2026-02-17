Balacera tras intento de asalto deja tres heridos en el noroeste de Miami-Dade

Imagen de referencia de la patrulla del Sheriff del condado Miami-Dade en una escena policial.

MIAMI. – Un intento de robo armado terminó en un intercambio de disparos que dejó a un guardia de seguridad y a otros dos hombres heridos durante la madrugada del lunes en un sector residencial del noroeste de Miami-Dade, según confirmaron autoridades.

El incidente se registró alrededor de las 4:00 a.m., cuando agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) respondieron a una alerta generada por el sistema de detección acústica de disparos ShotSpotter en las inmediaciones de la avenida 19 y la calle 79 del noroeste.

Al llegar a la zona, los oficiales localizaron a tres hombres adultos con heridas de bala. Unidades de rescate de Miami-Dade Fire Rescue (MDFR) brindaron asistencia médica en el lugar antes de trasladar a los lesionados a un hospital cercano. De acuerdo con la información oficial, los tres se encuentran en condición estable.

Las primeras pesquisas apuntan a que el hecho se originó cuando dos individuos habrían intentado asaltar a un guardia de seguridad. Durante el enfrentamiento se produjo un intercambio de disparos, resultando heridos los tres involucrados.

Detectives de la unidad de robos asumieron la investigación para esclarecer la dinámica exacta de los hechos, determinar responsabilidades y establecer si existen otros implicados.

La escena permaneció bajo resguardo policial mientras peritos realizaban el levantamiento de evidencia balística y recopilaban información que permita reconstruir lo ocurrido.

Las autoridades no han informado arrestos hasta el momento, mientras continúan las indagaciones e instan a cualquier ciudadano con información a comunicarse con ellos.