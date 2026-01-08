jueves 8  de  enero 2026
Política

Trump sobre el régimen castrista: "Cuba pende de un hilo, está en serios problemas"

"Creo que Cuba pende de un hilo. Cuba está en serios problemas (...) Cuba ha estado en problemas durante los últimos 45 años, y no ha llegado a caer. Pero creo que están bastante cerca por voluntad propia", dijo Trump

Los dictadores de Cuba, Raúl Castro y Miguel Diaz-Canel.

Los dictadores de Cuba, Raúl Castro y Miguel Diaz-Canel.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump afirmó este jueves que el régimen cubano de Miguel Díaz-Canel "pende de un hilo" y "está en serios problemas", después de que la semana pasada lanzara un ataque contra Venezuela —cercano aliado de Cuba— que se saldó con un centenar de muertos y la captura del depuesto gobernante Nicolás Maduro.

"Creo que Cuba pende de un hilo. Cuba está en serios problemas (...) Cuba ha estado en problemas durante los últimos 45 años, y no ha llegado a caer. Pero creo que están bastante cerca por voluntad propia", expresó en declaraciones al programa de Hugh Hewitt, quien le preguntó si cabe la posibilidad de que caiga Díaz-Canel.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
Política

Trump ordena retirada de EEUU de 66 organizaciones internacionales: "Operan contra intereses nacionales"
Trump quiere prohibir el acceso a grandes inversores al mercado de viviendas unifamiliares. 
ACCESO A LA VIVIENDA

Legisladores de Florida respaldan propuesta de Trump de vetar a grandes inversores al mercado de casas

Sobre si es momento de ejercer mayor presión a La Habana, el presidente estadounidense respondió que no cree que pueda hacer más que "entrar y destruir el lugar". También considera que la isla depende de los recursos venezolanos, que desde la captura de Maduro quiere que se concentren en las empresas estadounidenses.

Sus declaraciones llegan días después de que la Administración Trump lanzara un ataque contra Venezuela, en el que un centenar de personas murieron y se saldó con la captura de Maduro y su esposa, la primera dama Cilia Flores. Desde entonces, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, ha sido investida como presidenta encargada.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Atali Cabrejo, la madre del encarcelado Juan José Freitas, de 35 años, de Vente Venezuela, gesticula cerca de la entrada de El Helicoide tras el anuncio del régimen de liberar a presos políticos.
VENEZUELA

Dan a conocer nombres de los primeros 22 presos políticos en libertad, incluidos extranjeros

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.
ALERTA

Clara advertencia a aliados de La Habana: presencia de buques de EEUU al norte de Cuba

El presidente Donald Trump. 
Economía

Trump anuncia que Venezuela comprará solo productos "made in USA" con el dinero del petróleo

Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade, Dariel Fernández.
TOLERANCIA CERO

Miami-Dade: Advierten multa y cárcel para quienes usen permisos fraudulentos de parking para discapacitados

Imagen de referencia de una aereonave de Cubana de Aviación. 
CUBA

Avión oficial cubano aborta aterrizaje en Venezuela en medio de vigilancia aérea de Estados Unidos

