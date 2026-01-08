Trump sobre el régimen castrista: "Cuba pende de un hilo, está en serios problemas"

WASHINGTON — El presidente Donald Trump afirmó este jueves que el régimen cubano de Miguel Díaz-Canel "pende de un hilo" y "está en serios problemas", después de que la semana pasada lanzara un ataque contra Venezuela —cercano aliado de Cuba— que se saldó con un centenar de muertos y la captura del depuesto gobernante Nicolás Maduro.

"Creo que Cuba pende de un hilo. Cuba está en serios problemas (...) Cuba ha estado en problemas durante los últimos 45 años, y no ha llegado a caer. Pero creo que están bastante cerca por voluntad propia", expresó en declaraciones al programa de Hugh Hewitt, quien le preguntó si cabe la posibilidad de que caiga Díaz-Canel.

Sobre si es momento de ejercer mayor presión a La Habana, el presidente estadounidense respondió que no cree que pueda hacer más que "entrar y destruir el lugar". También considera que la isla depende de los recursos venezolanos, que desde la captura de Maduro quiere que se concentren en las empresas estadounidenses.

Sus declaraciones llegan días después de que la Administración Trump lanzara un ataque contra Venezuela, en el que un centenar de personas murieron y se saldó con la captura de Maduro y su esposa, la primera dama Cilia Flores. Desde entonces, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, ha sido investida como presidenta encargada.

FUENTE: Con informaciòn de AFP