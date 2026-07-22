EEUU abre las puertas a la creación de reactores nucleares marinos

El secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, sube a la parte superior de un reactor nuclear en las instalaciones de Aalo Atomics durante una visita al Laboratorio Nacional de Idaho, en una zona al oeste de Idaho Falls (Idaho), el 25 de junio de 2026

WASHINGTON — Estados Unidos anunció el miércoles la creación de un "marco claro" para el eventual despliegue de reactores nucleares marinos, como parte de los esfuerzos de la administración de Donald Trump para incrementar la generación de energía nuclear.

La Administración de Minerales Marinos (MMA, en inglés) del Departamento del Interior anunció la firma de un memorándum de entendimiento con la Comisión Reguladora Nuclear (NRC, en inglés) para avanzar en el despliegue de reactores en la Plataforma Continental Exterior: alrededor de 1.295 millones de hectáreas frente a las costas del país.

Jeremy Bowen, director de la Oficina de Reactores Avanzados de la NRC, agregó que la creación de "un marco claro" permitirá a las agencias trabajar juntas para asegurar "claridad y confianza para posibles futuros solicitantes".

Aunque no hay actualmente proyectos comerciales planeados o aprobados, las llamadas centrales nucleares flotantes cada vez generan más interés.

Grupos conservacionistas reaccionaron con alarma al anuncio de Washington.

"La administración Trump parece tener un suministro interminable de ideas terribles para maltratar la vida oceánica, y colocar reactores nucleares en viejas plataformas petroleras oxidadas es una de las peores", dijo Nick Katkevich, del Centro para la Diversidad Biológica.

Diseño de reactores

Canadá, China, Dinamarca, Corea del Sur, Rusia y Estados Unidos trabajan en diseños de pequeños reactores modulares marinos, según el Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA).

Pero Rusia actualmente opera la única planta de este tipo, la Academik Lomonosov, en el extremo oriental del país.

Estados Unidos anunció este miércoles un acuerdo con Arabia Saudita para establecer un programa nuclear civil en el país del Golfo y aseguró que contiene salvaguardias para evitar la proliferación nuclear.

El pacto se produce mientras Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, libra una guerra con Irán que comenzó en gran medida por la preocupación sobre el programa nuclear de Teherán, un asunto clave en las ahora estancadas conversaciones de paz.

FUENTE: Con información de AFP