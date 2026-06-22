lunes 22  de  junio 2026
NEGOCIACIONES

Trump asegura que Irán "aceptará" inspecciones nucleares como parte del acuerdo

Dice que los fondos iraníes congelados hasta ahora se emplearán en comprar productos a los agricultores estadounidenses, un extremo desmentido por Teherán

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump saluda a periodistas.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump saluda a periodistas.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que las autoridades de Irán accederán a someterse a inspecciones "exhaustivas" de armas nucleares, como parte del acuerdo preliminar firmado por Washington y Teherán la semana pasada para cesar las hostilidades y reabrir el paso de Ormuz, que debe llevar a negociaciones con un plazo de 60 días para un acuerdo final más amplio que contenga también compromisos en materia nuclear.

"Todo el mundo es plenamente consciente de que Irán aceptará someterse a inspecciones exhaustivas de sus armas con el fin de garantizar la 'honestidad nuclear' a largo plazo", declaró en sus redes sociales.

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Su mensaje llega después de que el 'número dos' de la Casa Blanca, JD Vance, haya destacado entre los "avances" logrados en los contactos con Irán celebrados en Suiza, que el país asiático permitirá el regreso de las inspecciones nucleares del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), por primera vez desde el ataque del pasado 28 de febrero, en unos trabajos que ha sugerido que serán inmediatos.

"Anoche, sobre las dos de la madrugada, intentamos llamar a algunos inspectores. Como es de esperar, a esas horas no había mucha gente contestando al teléfono. Pero creemos que algunas de esas conversaciones con los inspectores y con el OIEA podrían tener lugar incluso hoy mismo", detalló en rueda de prensa desde Burgenstock, el resort de lujo donde se han reunido Estados Unidos e Irán con mediación de Pakistán y Qatar.

En todo caso, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismaeil Baqaei, apuntó en declaraciones a la agencia de noticias IRNA que las relaciones del país asiático con el OIEA continuarán "con normalidad y de acuerdo con la aprobación de la Asamblea Consultiva Islámica y las decisiones del Consejo Supremo de Seguridad Nacional".

Mientras, fuentes oficiales iraníes citadas por IRNA indicaron además que las conversaciones con Estados Unidos en Suiza no incluyeron el programa nuclear iraní ni Teherán aceptó nuevos compromisos al respecto.

Posteriormente, el inquilino de la Casa Blanca aseguró en declaraciones a la prensa que los fondos congelados a Irán serán empleados para comprar "exclusivamente" alimentos producidos en Estados Unidos. "Una de las cosas que estamos haciendo, y que surgió anoche, es que el dinero que se está descongelando se usará para comprar alimentos, y estos se comprarán exclusivamente a nuestros agricultores estadounidenses", señaló.

El mandatario precisó que "el maíz, la soja y todo lo que (los iraníes) necesitan se les comprará a nuestros agricultores", quienes, como celebró, "están muy contentos" ante este anuncio por el cual ha "recibido muchas llamadas".

El gobernador del Banco Central de Irán, Abdelnaser Hemmati, salió al paso desmintiendo a Trump al apuntar que "según el memorando firmado, no tenemos obligación de comprar productos agrícolas a Estados Unidos", si bien consideró que no tienen "inconveniente" en adquirirlos "si (sus) precios y calidad son más adecuados en comparación con los de otros países".

"El uso de los 'primeros 6.000 millones de dólares' se basa en el texto del acuerdo firmado en 2023 entre Irán y Estados Unidos, que incluye bienes básicos y medicamentos. Los fondos restantes, que permanecen congelados, no se destinarán necesariamente a bienes esenciales, y podemos adquirir otros productos no sujetos a sanciones", señaló en una entrevista concedida a la agencia de noticias iraní Tasnim.

FUENTE: EUROPA PRESS

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