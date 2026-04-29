EEUU acelera presión a Irán: sanciona a 35 entidades y personas de una red financiera encubierta

WASHINGTON. - El Departamento del Tesoro de EEUU anunció la imposición de sanciones a 35 entidades e individuos por su presunta participación en una red financiera encubierta por Irán que facilita el movimiento decenas de miles de millones de dólares para beneficiar a grupos terroristas a través del sistema financiero internacional.

Las medidas emanadas que fueron emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) están enmarcadas en la Operación Furia Económica, denominada así por el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

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“Estas redes permiten a las fuerzas armadas iraníes, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, acceder al sistema financiero internacional para recibir pagos por ventas ilícitas de petróleo”, dijo el Departamento del Tesoro en la red X.

Añadió que las redes también adquieren componentes sensibles para misiles y otros sistemas de armamento y luego transfieren dinero “a grupos terroristas afines a Irán”.

La Operación Furia Económica busca mantener presión comercial y financiera sobre Teherán mientras continúa el alto el fuego en Oriente Medio cuya duración es aún incierta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2049211130711572879&partner=&hide_thread=false Today, as part of Economic Fury, Treasury’s Office of Foreign Assets Control designated 35 entities and individuals that oversee Iran’s shadow banking architecture and facilitate the movement of the equivalent of tens of billions of dollars. These networks allow Iran’s armed… — Treasury Department (@USTreasury) April 28, 2026

Redes financieras a la sombra de Irán

Las sanciones de EEUU afectan a la refinería independiente china Hengli Petrochemical, como parte de las estructuras que funcionan a la sombra de Irán.

También recae sobre unas 40 compañías navieras y buques vinculados a la "flota en la sombra" que transporta petróleo iraní, según Washington.

Las medidas se suman a la que EEUU impuso a otra red el 24 de abril, a la que acusó de impulsar el comercio petrolero y los buques “fantasmas” de Irán.

Además de estas medidas, EEUU mantiene un bloqueo naval contra todos los puertos de Irán, medida que estaría afectado el 90% del comercio de la república Islámica, según el Comando Central, dijeron reportes..

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes en su cuenta de Truth Social que Irán le ha comunicado que está en un "estado de colapso" y que, mientras resuelven sus problemas de liderazgo, quieren que Washington reabra el estrecho de Ormuz "lo antes posible

FUENTE: Con información de Departamento del Tesoro red X, EFE