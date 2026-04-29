miércoles 29  de  abril 2026
ESCÁNDALO

Empresario español señala directamente a Pedro Sánchez como el primer escalafón de "banda organizada""

El empresario asegura que, debido a su cercanía con Delcy Rodríguez, logró que Pedro Sánchez pasara de apoyar a la oposición a interactuar con Nicolás Maduro

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados.

(EUROPA PRESS)

MADRID.- El empresario juzgado por corrupción en Madrid junto al exministro español de Transportes José Luis Ábalos, hombre clave en el ascenso de Pedro Sánchez, señaló este miércoles al presidente del Gobierno de estar en el "escalafón 1" de la "banda organizada".

El empresario Víctor de Aldama, Ábalos, y su exasesor Koldo García se sientan en el banquillo de los acusados por presunta corrupción en la compra de millones de mascarillas durante la pandemia de covid-19 por parte de ministerios, gobiernos regionales socialistas o entes públicos como Puertos del Estado.

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Ábalos y García, que están en prisión preventiva, se declaran inocentes. Aldama, que ya había hecho acusaciones similares contra Sánchez antes del juicio, está en libertad por haber colaborado en la investigación.

El proceso tiene implicaciones para el jefe del gobierno.

El exministro de 66 años, para quien la fiscalía pide 24 años de cárcel, fue una figura central en el ascenso de Sánchez y el hombre que hacía y deshacía en el Partido Socialista Obrero Español desde su papel de secretario de organización.

Cada revelación del proceso reaviva el debate sobre el control de su entorno por parte de Sánchez, máxime cuando el sustituto de Ábalos como secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, también está investigado por corrupción y apartado del partido.

Además, su esposa Begoña Gómez está cerca de ir a juicio como sospechosa de haberse beneficiado de su posición para sus actividades privadas, y su hermano David Sánchez será juzgado en mayo por haber sido nombrado supuestamente a dedo para un empleo público.

El primer acusado en declarar este miércoles fue Aldama, que afirmó: "Yo obviamente estoy en la banda organizada, el señor presidente del Gobierno estaba en el escalafón 1, el señor Ábalos en el escalafón 2, el señor Koldo García en el 3 y yo en el 4".

Sánchez ya rechazó anteriormente las acusaciones de Aldama.

El empresario narró cómo conoció y se fotografió con Sánchez tras un mitin, gracias a Koldo García.

"El presidente lo que me dice es muchas gracias por todo, sé perfectamente lo que estás haciendo y simplemente quería darte las gracias", narró Aldama.

El empresario se dijo sorprendido por "la cercanía" de Sánchez y Koldo García. Cuando le preguntó a este último, respondió: "Me debe mucho y él sabe por qué".

De México a Venezuela

Aldama explicó que, gracias a sus contactos internacionales y al respaldo de Ábalos desde su cargo, la trama pudo hacer negocios en países como México y Venezuela.

También afirmó que actuó como intermediario, aprovechando su relación con Delcy Rodríguez -entonces vicepresidenta de Venezuela, hoy presidenta interina-, para que el Gobierno de Sánchez pasara de apoyar al opositor Juan Guaidó a interactuar con Nicolás Maduro, con el objetivo final de facilitar negocios. También afirmó que actuó como intermediario, aprovechando su relación con Delcy Rodríguez -entonces vicepresidenta de Venezuela, hoy presidenta interina-, para que el Gobierno de Sánchez pasara de apoyar al opositor Juan Guaidó a interactuar con Nicolás Maduro, con el objetivo final de facilitar negocios.

"Vamos, digamos, a empezar a tener conversaciones con vosotros para llegar a un acuerdo que estábamos llevando con el señor Guaidó. Ella me dice que si eso se produce, España tiene las puertas abiertas como las ha tenido siempre con Venezuela", narró Aldama sobre esa llamada a Delcy Rodríguez.

Además, Aldama insistió en que parte de los beneficios de la trama, consistente básicamente en otorgar contratos públicos a cambio de comisiones, sirvió para financiar al PSOE.

Según la acusación, Ábalos fue el enlace político que permitió el acceso a los contratos públicos de compra de mascarillas; García, el intermediario para que se concretasen las operaciones; y Aldama, el empresario que organizó la venta y obtuvo los beneficios económicos.

A cambio, Ábalos habría recibido dinero y favores que le permitieron llevar un alto nivel de vida, incluyendo presuntamente sueldos mensuales, el pago de vacaciones familiares y el de un apartamento de lujo para una amante en Madrid.

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Esta combinación de fotografías de archivo, tomadas el 6 de abril de 2026, muestra (de izquierda a derecha) al exministro de Transportes español José Luis Ábalos (Madrid, 15 de octubre de 2025), al presidente del Gobierno español Pedro Sánchez (Madrid, 11 de febrero de 2026) y al exasesor del ministro de Transportes español Koldo García (Madrid, 22 de abril de 2024).

Esta combinación de fotografías de archivo, tomadas el 6 de abril de 2026, muestra (de izquierda a derecha) al exministro de Transportes español José Luis Ábalos (Madrid, 15 de octubre de 2025), al presidente del Gobierno español Pedro Sánchez (Madrid, 11 de febrero de 2026) y al exasesor del ministro de Transportes español Koldo García (Madrid, 22 de abril de 2024).

Un fin de legislatura movido

El juicio empezó el 7 de abril y la declaración de los acusados llega en su teórico penúltimo día, antes de que las partes presenten sus conclusiones y el caso quede visto para una sentencia que podría tardar unos meses, con base en los precedentes.

Sánchez ha restado importancia a su relación con Ábalos, pese a que este fue el cerebro de su ascenso y el diputado socialista elegido para presentar en el Congreso la victoriosa moción de censura contra el Gobierno del conservador Mariano Rajoy que lo llevó al poder en 2018.

Con los socialistas en minoría en el Parlamento, está por ver qué impacto tendrá la sentencia en el año que le queda a la legislatura, al tener en cuenta que Sánchez necesita el apoyo de varios partidos que podrían darle la espalda y dejarlo caer.

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FUENTE: Con información de EFE/EUROPA PRESS

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