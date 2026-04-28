martes 28  de  abril 2026
Castigos crueles

La UE califica de "espantoso" el "ritmo actual" de las ejecuciones contra manifestantes en Irán

El bloque europeo instó a las autoridades iraníes a aplicar una política "coherente con vistas a la abolición total de la pena de muerte"

Un cadáver (arriba) que se muestra en un área pública está colgado de una grúa en Herat el 25 de septiembre de 2021, después de que los talibanes mataran a cuatro secuestradores durante un tiroteo y los ahorcaran, dijo un alto funcionario.

Un cadáver (arriba) que se muestra en un área pública está colgado de una grúa en Herat el 25 de septiembre de 2021, después de que los talibanes mataran a cuatro secuestradores durante un tiroteo y los ahorcaran, dijo un alto funcionario.

AFP
Personas ejecutadas por ahorcamiento durante una manifestación en la embajada iraní en Kabul. Archivo.

Personas ejecutadas por ahorcamiento durante una manifestación en la embajada iraní en Kabul. Archivo.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRUSELAS — La Unión Europea calificó este martes de "espantoso" el "ritmo actual" de las ejecuciones en Irán y reiteró nuevamente que la pena de muerte "es incompatible con el derecho inalienable a la vida y la prohibición absoluta de los castigos crueles, inhumanos o degradantes".

"La UE se opone firme y categóricamente al uso de la pena capital en todos los casos y en todas las circunstancias (...) No disuade a los delincuentes y hace irreversibles los errores judiciales", indicó el portavoz del Servicio de Acción Exterior de la UE, Anouar El Anouni, en un comunicado.

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En este sentido, instó a las autoridades iraníes a aplicar una política "coherente con vistas a la abolición total de la pena de muerte". "Condenamos en particular el uso de la pena capital como respuesta a la disidencia interna", señaló.

Exige la liberación de presos políticos

De la misma forma, ha hecho un llamamiento a Teherán "para que ponga fin de inmediato a la práctica de imponer y ejecutar sentencias de muerte contra manifestantes". "Instamos a las autoridades iraníes a que liberen a todos los detenidos injustamente en ejercicio de su libertad de expresión y a que cumplan con las obligaciones en virtud del Derecho Internacional", subrayó.

Sus palabras se producen después de que el Gobierno de Irán haya criticado las "inhumanas sanciones" de la UE, negando que tengan algo que ver con los Derechos Humanos. "Estaban diseñadas para pisotear los derechos básicos de los iraníes de a pie. Nadie se cree ya este agotado teatrillo moral", indicó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei.

El club comunitario mantiene actualmente sanciones contra 263 personas y 53 entidades de Irán y recientemente designó a la Guardia Revolucionaria como una organización terrorista. Además, la semana pasada los Veintisiete alcanzaron un acuerdo político para establecer medidas restrictivas contra los responsables del bloqueo del estrecho de Ormuz en el marco del conflicto en Irán.

FUENTE: Con información de Europa Press

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