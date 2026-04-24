viernes 24  de  abril 2026
CONFLICTO BÉLICO

EEUU sanciona unas 40 empresas y buques vinculados a la actividad petrolera de Irán

En las sanciones se incluyó a una refinería China, que es uno de los mayores clientes de Irán de petróleo crudo y sus derivados

Las empresas navieras sancionadas&nbsp; participan en la flota fantasma de Irán (Pixabay)

Las empresas navieras sancionadas  participan en la "flota fantasma" de Irán (Pixabay)

PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El gobierno de Estados Unidos adoptó este viernes nuevas sanciones contra unas 40 empresas navieras y buques relacionados con las autoridades de Irán, incluida una refinería china sancionada por el Departamento del Tesoro debido a su papel "vital" para la actividad petrolera de Teherán.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro impuso sanciones contra la compañía Hengli Petrochemical Refinery Co, que describe como una "refinería independiente china" y "uno de los mayores clientes de Irán de petróleo crudo y otros productos derivados del petróleo (...) por valor de millones de dólares".

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Se trata de la segunda refinería más grande de China que compra crudo iraní y, de hecho, según indicó la cartera, desde al menos 2023 ha recibido cargamentos de petróleo de buques de la 'flota fantasma' de Teherán y bajo supervisión de una compañía considerada por Washington como el "brazo comercial del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán".

El Tesoro emitió también una licencia con la que autoriza la liquidación de transacciones y acuerdos que impliquen a la refinería china.

La cartera también incluyó en su lista de sancionados a unas 40 empresas navieras y buques —con bandera de Islas Cook, Islas Marshall, Panamá, Antigua y Barbuda, Comoras, Barbados, Hong Kong y Vanuatu— por su participación en la “flota fantasma” de Irán y “cuyo transporte de petróleo y productos petroquímicos proporciona un salvavidas financiero al inestable régimen iraní”.

FUENTE: Con información de Europa Press

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