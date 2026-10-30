Trump asegura que mantiene diálogo con Irán pese a los posibles ataques de EEUU

El presidente Donald Trump habla durante una ceremonia de firma de una orden ejecutiva en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, el 19 de octubre de 2026.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump aseguró este viernes que se mantiene el diálogo con Irán para poner fin al conflicto, una afirmación que llega después de distintas informaciones que apuntan a que Washington podría retomar ataques a gran escala contra la República Islámica después de las elecciones de mitad de mandato que se celebran el martes.

"Hay conversaciones. Quieren hablar. Siguen hablando. Pero, fíjate, no les están pagando a sus soldados. No les están pagando a sus policías; ya sabes, están en serios aprietos y nosotros tenemos tiempo", aseguró Trump a los medios en un acto en la Casa Blanca.

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El mandatario defendió que su país no tiene prisa por cerrar el conflicto porque está "gastando muy poco dinero", y que en cualquier caso el acuerdo que firmó con el Gobierno de la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, para tener acceso a una quinta parte de las reservas de petróleo de Venezuela compensa cualquier gasto.

Es una guerra atípica

"Francamente, es una guerra, pero no es una guerra típica. Llevamos allí siete meses. Estamos gastando muy poco dinero, en términos relativos. Escuché a alguien decir: 'Están gastando dinero'. Y respondí: 'Bueno, cualquier cantidad que hayamos gastado, la hemos recuperado con creces, multiplicada por diez, más o menos, en un lugar llamado Venezuela'", afirmó el mandatario.

El mensaje de que se mantienen las conversaciones llega después de diversas informaciones que apuntan a la posibilidad de que Israel y Estados Unidos retomen ataques contra Irán tras los comicios del próximo martes.

Medios como Axios y The New York Times han asegurado que ambos países coordinan una posible ofensiva conformada por ataques masivos contra dirigentes, instalaciones energéticas y nucleares e infraestructuras de Irán que dependen de que el propio Trump dé su visto bueno.

Petroleras, con más ganancias

Los gigantes petroleros estadounidenses Chevron y ExxonMobil presentaron el viernes resultados trimestrales con fuertes alzas, en un entorno de altos precios de los hidrocarburos por los conflictos en Medio Oriente y Ucrania que ha beneficiado también a sus competidores.

El repunte de las ganancias petroleras en Estados Unidos se suma a aumentos similares en las empresas europeas como la francesa TotalEnergies, las británicas BP y Shell, la española Repsol y la italiana Eni.

El volumen de negocio de Chevron en el tercer trimestre fue de 67.800 millones de dólares, un aumento de más de 36% con respecto al mismo periodo del año anterior, indicó la compañía en un comunicado este viernes.

El beneficio neto se disparó más de 180% interanual, hasta alcanzar los 9.920 millones de dólares en el periodo de julio a septiembre.

Chevron precisó igualmente que los nuevos yacimientos obtenidos y las mejores condiciones comerciales conseguidas en Venezuela le darán la posibilidad de más que duplicar su producción en los próximos cinco años en ese país.

En tanto, ExxonMobil duplicó sus beneficios en el tercer trimestre, hasta 15.400 millones de dólares. En el tercer trimestre de 2025, sus beneficios habían sido de 7.500 millones de dólares.

Los ingresos de la empresa aumentaron cerca de 33%, hasta 113.200 millones de dólares.

Los márgenes de la refinación fueron de 50,3 dólares por barril, casi tres veces lo alcanzado en el mismo periodo del año anterior.

"Las refinerías de América del Norte mantuvieron altos niveles de operación durante el trimestre, pero no pudieron compensar totalmente la menor disponibilidad de capacidad global de refinación", indicó ExxonMobil en un comunicado.

FUENTE: Con información de EFE