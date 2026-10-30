viernes 30  de  octubre 2026
EEUU

Trump asegura que mantiene diálogo con Irán pese a los posibles ataques de EEUU

"Hay conversaciones. Quieren hablar. Siguen hablando. Pero, fíjate, no les están pagando a sus soldados. No les están pagando a sus policías; ya sabes, están en serios aprietos y nosotros tenemos tiempo", aseguró Trump

El presidente Donald Trump habla durante una ceremonia de firma de una orden ejecutiva en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, el 19 de octubre de 2026.

El presidente Donald Trump habla durante una ceremonia de firma de una orden ejecutiva en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, el 19 de octubre de 2026.

AFP
Por Julián Varela

WASHINGTON — El presidente Donald Trump aseguró este viernes que se mantiene el diálogo con Irán para poner fin al conflicto, una afirmación que llega después de distintas informaciones que apuntan a que Washington podría retomar ataques a gran escala contra la República Islámica después de las elecciones de mitad de mandato que se celebran el martes.

"Hay conversaciones. Quieren hablar. Siguen hablando. Pero, fíjate, no les están pagando a sus soldados. No les están pagando a sus policías; ya sabes, están en serios aprietos y nosotros tenemos tiempo", aseguró Trump a los medios en un acto en la Casa Blanca.

Lee además
El presidente Donald Trump habla durante un mitin de campaña en la Alico Arena, Universidad de Florida Gulf Coast, en Fort Myers, Florida, el 23 de octubre de 2026. 
FLORIDA

"Nos ocuparemos de Cuba": Trump anuncia sus planes para la isla tras la guerra en Irán
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una mesa redonda sobre la industria minera estadounidense con el presidente Donald Trump, en el Departamento de Estado en Washington D.C.
Diplomacia

Rubio se reúne en Atlanta con los cancilleres del G20 para abordar las guerras de Ucrania e Irán

El mandatario defendió que su país no tiene prisa por cerrar el conflicto porque está "gastando muy poco dinero", y que en cualquier caso el acuerdo que firmó con el Gobierno de la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, para tener acceso a una quinta parte de las reservas de petróleo de Venezuela compensa cualquier gasto.

Es una guerra atípica

"Francamente, es una guerra, pero no es una guerra típica. Llevamos allí siete meses. Estamos gastando muy poco dinero, en términos relativos. Escuché a alguien decir: 'Están gastando dinero'. Y respondí: 'Bueno, cualquier cantidad que hayamos gastado, la hemos recuperado con creces, multiplicada por diez, más o menos, en un lugar llamado Venezuela'", afirmó el mandatario.

El mensaje de que se mantienen las conversaciones llega después de diversas informaciones que apuntan a la posibilidad de que Israel y Estados Unidos retomen ataques contra Irán tras los comicios del próximo martes.

Medios como Axios y The New York Times han asegurado que ambos países coordinan una posible ofensiva conformada por ataques masivos contra dirigentes, instalaciones energéticas y nucleares e infraestructuras de Irán que dependen de que el propio Trump dé su visto bueno.

Petroleras, con más ganancias

Los gigantes petroleros estadounidenses Chevron y ExxonMobil presentaron el viernes resultados trimestrales con fuertes alzas, en un entorno de altos precios de los hidrocarburos por los conflictos en Medio Oriente y Ucrania que ha beneficiado también a sus competidores.

El repunte de las ganancias petroleras en Estados Unidos se suma a aumentos similares en las empresas europeas como la francesa TotalEnergies, las británicas BP y Shell, la española Repsol y la italiana Eni.

El volumen de negocio de Chevron en el tercer trimestre fue de 67.800 millones de dólares, un aumento de más de 36% con respecto al mismo periodo del año anterior, indicó la compañía en un comunicado este viernes.

El beneficio neto se disparó más de 180% interanual, hasta alcanzar los 9.920 millones de dólares en el periodo de julio a septiembre.

Chevron precisó igualmente que los nuevos yacimientos obtenidos y las mejores condiciones comerciales conseguidas en Venezuela le darán la posibilidad de más que duplicar su producción en los próximos cinco años en ese país.

En tanto, ExxonMobil duplicó sus beneficios en el tercer trimestre, hasta 15.400 millones de dólares. En el tercer trimestre de 2025, sus beneficios habían sido de 7.500 millones de dólares.

Los ingresos de la empresa aumentaron cerca de 33%, hasta 113.200 millones de dólares.

Los márgenes de la refinación fueron de 50,3 dólares por barril, casi tres veces lo alcanzado en el mismo periodo del año anterior.

"Las refinerías de América del Norte mantuvieron altos niveles de operación durante el trimestre, pero no pudieron compensar totalmente la menor disponibilidad de capacidad global de refinación", indicó ExxonMobil en un comunicado.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Gigantes petroleras de EEUU aumentan sus ganancias por la guerra en Irán

Waltz: Esto es América y alzó la luz de la libertad para el pueblo cubano

Trump impone sanciones a más de 15 personas vinculadas a organización de caravanas migrantes hacia EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, conduce durante una sesión de práctica del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 en el Circuito de la ciudad de Bakú, el 19 de septiembre de 2025. 
MOTORES

Franco Colapinto reconoce que la Formula 1 ha unido a los latinos: "Es algo que no ves en otro deporte"

Centro de votación habilitado en la Biblioteca Kendale Lakes, en 15205 SW 88th Street.
ELECCIONES 2026

Miami-Dade entra en la recta final del voto anticipado: dónde están los 28 centros y hasta cuándo abren

Aviones de combate militares estadounidenses se encuentran en la plataforma del aeropuerto José Aponte de la Torre —anteriormente Estación Naval Roosevelt Roads—, en Ceiba, Puerto Rico, el 3 de enero de 2026.
DECLARACIONES

Base de Puerto Rico serviría de apoyo para acción de EEUU en Cuba, según medio puertorriqueño

El escritor Guillermo Cabrera Infante. 
MEMORIAS

La Habana difunta para un Infante premiado

Imagen de una de las refinerías de Exxon Mobile en Texas, EEUU.
RESULTADOS

Gigantes petroleras de EEUU aumentan sus ganancias por la guerra en Irán

Te puede interesar

El gobernador de Florida, Ron DeSantis durante el evento de las primeras demostraciones de vuelo con aeronaves eléctricas de Movilidad Aérea Avanzada (AAM, por sus siglas en inglés) sobre la bahía de Tampa
Vuelos

Florida realiza con éxito las primeras pruebas de aeronaves eléctricas y taxis aéreos en Tampa

Por Julián Varela
El TPS fue motivo de protesta de organizaciones comunitarias venezolanas en Miami, Florida.
MIGRACIÓN

Tribunal de apelaciones abre la puerta a restablecer el TPS para cientos de miles de venezolanos

Aviones de combate militares estadounidenses se encuentran en la plataforma del aeropuerto José Aponte de la Torre —anteriormente Estación Naval Roosevelt Roads—, en Ceiba, Puerto Rico, el 3 de enero de 2026.
DECLARACIONES

Base de Puerto Rico serviría de apoyo para acción de EEUU en Cuba, según medio puertorriqueño

James Uthmeier, fiscal general de Florida, demanda a TP-Link.
OPERATIVOS

Casi 300 arrestados en Florida por abuso sexual de menores y trata de personas

Imagen de una de las refinerías de Exxon Mobile en Texas, EEUU.
RESULTADOS

Gigantes petroleras de EEUU aumentan sus ganancias por la guerra en Irán