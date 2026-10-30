EEUU informa inicio de plan para modernizar centrales claves para sistema eléctrico de Venezuela

Gobierno de EEUU visitó la Represa del Guri, principal asiento del Servicio Eléctrico de Venezuela

CARACAS .- Ante la crisis del sistema eléctrico en Venezuela , EEUU informó sobre el inicio de plan con una empresa estadounidense-argentina para modernizar las centrales hidroeléctricas Macagua y Tocoma, ubicadas en el Bajo Caroní en el sur del país, con el propósito de recuperar la generación de energía perdida.

“La empresa estadounidense-argentina @impsaok inició un proyecto para modernizar las centrales Macagua y Tocoma de @Corpoelecinfo”, informó el Encargado de Negocios Jhon Barrett a través de la cuenta de la Embajada en Caracas.

PROPUESTAS EEUU ofrece inversión en el sistema eléctrico como parte del plan sobre petróleo con Venezuela

“Los trabajos comenzarán con la recuperación de 160 MW de capacidad de generación eléctrica en Macagua, con la meta de recuperar un total de 672 MW entre ambas centrales en los próximos dos años”, añadió.

La empresa estadounidense-argentina @impsaok inició un proyecto para modernizar las centrales Macagua y Tocoma de @Corpoelecinfo. Los trabajos comenzarán con la recuperación de 160 MW de capacidad de generación eléctrica en Macagua, con la meta de recuperar un total de 672 MW… pic.twitter.com/sZIXVH0P8s — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) October 30, 2026

Crisis del sistema eléctrico

El sistema eléctrico venezolano depende casi por completo, en la actualidad, de la generación hidroeléctrica que se concentra en el estado Bolívar y que surge principalmente del Complejo Hidroeléctrico del Guri con tres centrales, debido a la falta de termoelectricidad.

Macagua, distribuida en tres casas de máquinas, no está generando la cantidad de megavatios necesarias debido al deterioro; mientras que la de Tocoma, cuya capacidad instalada podría generar hasta 2,400 MV, se encuentra inconclusa y sus obras paralizadas desde 2014.

Los trabajos estaban a cargo de la empresa argentina IMPSA, pero fueron suspendidos por falta de pagos.

El encargado de negocios de EEUU en Venezuela, John Barret, visitó el 2 de agosto de 2026 la Represa Guri (Central Hidroeléctrica Simón Bolívar) acompañando a expertos técnicos del Departamento de Energía de EEUU Embajada de EEUU en Venezuela

EEUU anunció proyectos

Entre junio y agosto pasado, EEUU anunció acuerdos para el reinicio de las obras.

La situación en la hidroelectricidad ocasiona la pérdida de megavatios agravada por el daño de algunas máquinas especialmente en el la central del Guri, lo que agudiza la crisis que se manifiesta en el aumento recurrente de apagones en el país.

Las fallas podrían agravar la crisis y afectar la producción petrolera en manos de empresas internacionales.

Falta termoelectricidad

Expertos han advertido la necesidad de restaurar la generación térmica que funciona con combustible y arreglar la red en el centro del país para mejorar el sistema.

En las últimas semanas, las autoridades de la estatal Corpelec informaron la incorporación de unidades en Termozulia, en el occidente venezolano, y en Planta Centro, dos de las más importantes termoeléctricas del país, pero los apagones no han cesado.

La jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró hace días que "pronto" habrá un alivio en las interrupciones de electricidad, luego de reportarse cientos de protestas en el país contra los apagones.

El proyecto anunciado por Barrett y sus resultados están encuadrados en el plan de las tres fases diseñado por el gobierno de EEUU para Venezuela, subrayó el diplomático.

FUENTE: Con información de la embajada de EEUU en Venezuela redX