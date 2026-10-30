viernes 30  de  octubre 2026
VENEZUELA

EEUU informa inicio de plan para modernizar centrales claves para sistema eléctrico de Venezuela

La empresa IMPSA inició un proyecto en las centrales Macagua y Tocoma en el estado Bolívar para intentar recuperar la generación, informó la embajada de EEUU

Gobierno de EEUU visitó la Represa del Guri, principal asiento del Servicio Eléctrico de Venezuela&nbsp;

Gobierno de EEUU visitó la Represa del Guri, principal asiento del Servicio Eléctrico de Venezuela 

Corteía JA
Por Olgalinda Pimentel

CARACAS.- Ante la crisis del sistema eléctrico en Venezuela, EEUU informó sobre el inicio de plan con una empresa estadounidense-argentina para modernizar las centrales hidroeléctricas Macagua y Tocoma, ubicadas en el Bajo Caroní en el sur del país, con el propósito de recuperar la generación de energía perdida.

“La empresa estadounidense-argentina @impsaok inició un proyecto para modernizar las centrales Macagua y Tocoma de @Corpoelecinfo”, informó el Encargado de Negocios Jhon Barrett a través de la cuenta de la Embajada en Caracas.

Lee además
Fallas del sistema eléctrico obligaron a venezolanos a comprar artículos esenciales en un supermercado en Caracas, 30 de agosto de 2024.
PROPUESTAS

EEUU ofrece inversión en el sistema eléctrico como parte del plan sobre petróleo con Venezuela
Protestas contra la crisis eléctrica se extienden por Venezuela.
VENEZUELA

Crisis energética sería gran obstáculo para acuerdo petrolero Washington-Caracas

“Los trabajos comenzarán con la recuperación de 160 MW de capacidad de generación eléctrica en Macagua, con la meta de recuperar un total de 672 MW entre ambas centrales en los próximos dos años”, añadió.

Crisis del sistema eléctrico

El sistema eléctrico venezolano depende casi por completo, en la actualidad, de la generación hidroeléctrica que se concentra en el estado Bolívar y que surge principalmente del Complejo Hidroeléctrico del Guri con tres centrales, debido a la falta de termoelectricidad.

Macagua, distribuida en tres casas de máquinas, no está generando la cantidad de megavatios necesarias debido al deterioro; mientras que la de Tocoma, cuya capacidad instalada podría generar hasta 2,400 MV, se encuentra inconclusa y sus obras paralizadas desde 2014.

Los trabajos estaban a cargo de la empresa argentina IMPSA, pero fueron suspendidos por falta de pagos.

El encargado de negocios de EEUU en Venezuela, John Barret, visitó el 2 de agosto de 2026 la Represa Guri (Central Hidroeléctrica Simón Bolívar) acompañando a expertos técnicos del Departamento de Energía de EEUU

El encargado de negocios de EEUU en Venezuela, John Barret, visitó el 2 de agosto de 2026 la Represa Guri (Central Hidroeléctrica Simón Bolívar) acompañando a expertos técnicos del Departamento de Energía de EEUU

EEUU anunció proyectos

Entre junio y agosto pasado, EEUU anunció acuerdos para el reinicio de las obras.

La situación en la hidroelectricidad ocasiona la pérdida de megavatios agravada por el daño de algunas máquinas especialmente en el la central del Guri, lo que agudiza la crisis que se manifiesta en el aumento recurrente de apagones en el país.

Las fallas podrían agravar la crisis y afectar la producción petrolera en manos de empresas internacionales.

Falta termoelectricidad

Expertos han advertido la necesidad de restaurar la generación térmica que funciona con combustible y arreglar la red en el centro del país para mejorar el sistema.

En las últimas semanas, las autoridades de la estatal Corpelec informaron la incorporación de unidades en Termozulia, en el occidente venezolano, y en Planta Centro, dos de las más importantes termoeléctricas del país, pero los apagones no han cesado.

La jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró hace días que "pronto" habrá un alivio en las interrupciones de electricidad, luego de reportarse cientos de protestas en el país contra los apagones.

El proyecto anunciado por Barrett y sus resultados están encuadrados en el plan de las tres fases diseñado por el gobierno de EEUU para Venezuela, subrayó el diplomático.

FUENTE: Con información de la embajada de EEUU en Venezuela redX

Temas
Te puede interesar

La esquinita de Remedios

Voto anticipado en EEUU rompe récord con casi 48 millones de electores

Base de Puerto Rico serviría de apoyo para acción de EEUU en Cuba, según medio puertorriqueño

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El expresidente demócrata Barack Hussein Obama hace campaña junto al candidato demócrata al Senado por Michigan, el musulmán Abdul El-Sayed (izquierda).  
Análisis

Mientras EEUU duerme, el islamismo lo destruye desde dentro

Migrantes caminan por la carretera como parte de una caravana que busca llegar a la capital mexicana, en Tapachula, estado de Chiapas, México, con destino a EEUU. 
MIGRACIÓN

Trump impone sanciones a más de 15 personas vinculadas a organización de caravanas migrantes hacia EEUU

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, el 12 de agosto de 2026
SEGURIDAD

Presidente de Colombia ordena militarizar ciudad fronteriza con Venezuela tras ola de violencia

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, conduce durante una sesión de práctica del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 en el Circuito de la ciudad de Bakú, el 19 de septiembre de 2025. 
MOTORES

Franco Colapinto reconoce que la Formula 1 ha unido a los latinos: "Es algo que no ves en otro deporte"

Centro de votación habilitado en la Biblioteca Kendale Lakes, en 15205 SW 88th Street.
ELECCIONES 2026

Miami-Dade entra en la recta final del voto anticipado: dónde están los 28 centros y hasta cuándo abren

Te puede interesar

Aviones de combate militares estadounidenses se encuentran en la plataforma del aeropuerto José Aponte de la Torre —anteriormente Estación Naval Roosevelt Roads—, en Ceiba, Puerto Rico, el 3 de enero de 2026.
DECLARACIONES

Base de Puerto Rico serviría de apoyo para acción de EEUU en Cuba, según medio puertorriqueño

Por ANDREINA PÉREZ
James Uthmeier, fiscal general de Florida, demanda a TP-Link.
OPERATIVOS

Casi 300 arrestados en Florida por abuso sexual de menores y trata de personas

Imagen de una de las refinerías de Exxon Mobile en Texas, EEUU.
RESULTADOS

Gigantes petroleras de EEUU aumentan sus ganancias por la guerra en Irán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
DIPLOMACIA

Rubio recibe en Atlanta a los ministros de exteriores del G20

Centro de votación habilitado en la Biblioteca Kendale Lakes, en 15205 SW 88th Street.
ELECCIONES 2026

Miami-Dade entra en la recta final del voto anticipado: dónde están los 28 centros y hasta cuándo abren