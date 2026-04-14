martes 14  de  abril 2026
ALIADOS

EEUU anuncia "importante" alianza de defensa con Indonesia

La alianza incluye la "modernización militar y el desarrollo de capacidades", así como el "entrenamiento y educación profesional militar", según un comunicado conjunto

El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llega al Capitolio, el 5 de enero de 2026 en Washington, DC.

El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llega al Capitolio, el 5 de enero de 2026 en Washington, DC.

AFP/Archivo

WASHINGTON.-El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció una alianza de defensa con Indonesia, tras un encuentro con su homólogo de este país del sudeste asiático.

"Elevamos nuestra relación a una importante asociación de cooperación en Defensa, en reconocimiento a la fortaleza y potencial de nuestros vínculos bilaterales en defensa", indicó Hegseth en un comunicado publicado el lunes en X.

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La alianza incluye la "modernización militar y el desarrollo de capacidades", así como el "entrenamiento y educación profesional militar", según un comunicado conjunto.

"Ambos países reafirman su compromiso compartido de mantener la paz y estabilidad en el Indo Pacífico", agrega el comunicado sobre la región Asia Pacífico.

Según Indonesia, la alianza es una "oportunidad de reforzar la capacidad nacional de defensa" pero manteniendo la "política exterior libre y activa, intereses nacionales y pleno respeto por la soberanía".

Añadió que "revisará cuidadosamente" la propuesta estadounidense de que sus aviones militares tengan acceso al espacio aéreo indonesio.

Indonesia tiene el ejército más fuerte del sudeste asiático, según el sitio de análisis militar Global Firepower.

Aunque dice tener una diplomacia no alineada, Indonesia se unió el año pasado al bloque de economías emergentes BRICS, que incluye a Brasil, China y Rusia, entre otros, al tiempo que mantiene relaciones estrechas con Estados Unidos.

FUENTE: Con información de AFP

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