viernes 5  de  junio 2026
TENSIONES

Nuevas sanciones de EEUU atacan a la industria de hidrocarburos en Irán

Sobre el conglomerado de hidrocarburos, fueron detenidos el ciudadano afgano Sarbaz Abdul Zada y el ciudadano turco Mohamad Shakol Mihandoust

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Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La industria de desarrollo y exportación de hidrocarburos de Irán fue el objetivo de la nueva ronda de sanciones que anunció este viernes el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra la República Islámica, en particular un conglomerado tapadera de una "red de individuos, entidades y buques responsables del envío de cientos de millones de dólares en gas licuado de petróleo (GLP) de origen iraní" escondido en forma de falsos cargamentos procedentes de Omán.

Estados Unidos también inició acciones contra otro de sus objetivos económicos preferidos, las casas de cambio de divisas de Irán, en este caso, la Mehrdad Geramian Nik and Partners Company y sus directivos, quienes "han movido cientos de millones de dólares en divisas en nombre de bancos iraníes sancionados".

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Sobre el conglomerado de hidrocarburos, fueron detenidos el ciudadano afgano Sarbaz Abdul Zada y el ciudadano turco Mohamad Shakol Mihandoust, también conocido como Haji Shakoor, quienes "operaban una red de empresas fachada en Emiratos Árabes Unidos (EAU) responsable de exportar millones de barriles de GLP iraní a usuarios finales en el sur y el este de Asia, a menudo haciéndolo pasar falsamente por GLP omaní".

El Tesoro también sancionó a la compañía Shanghai Qianye, con sede en China, que es propiedad de Mihandoust y está operada por esta misma empresa, así como a seis cargueros propiedad de esta organización, que EEUU describe como una "flota clandestina de buques iraníes para transportar ilícitamente GLP iraní a mercados extranjeros".

FUENTE: EUROPA PRESS

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