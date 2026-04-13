martes 14  de  abril 2026
SEGURIDAD

¿Por qué EEUU mantiene bajo custodia a familiares de Soleimani?

El Departamento de Estado señaló en un informe el respaldo directo de estas personas al régimen iraní desde territorio estadounidense y bajo el mandato de Joe Biden

Hamideh Soleimani Afshar

Hamideh Soleimani Afshar

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Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Autoridades de Estados Unidos informaron sobre la detención de familiares del exgeneral iraní Qasem Soleimani, luego de que el secretario de Estado Marco Rubio revocara su estatus de residencia permanente por el respaldo al sistema político de Irán.

El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que Hamideh Soleimani Afshar, identificada por las autoridades como sobrina del exjefe militar terrorista iraní, y su hija fueron detenidas en Los Ángeles por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Ambas permanecen bajo custodia mientras avanzan los procedimientos para su eventual expulsión del país.

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De acuerdo con las autoridades, Afshar difundió en redes sociales contenido en el que expresaba respaldo al sistema iraní, así como apoyo al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, una organización designada como terrorista por Washington. También señalaron que realizó publicaciones en las que se refería a Estados Unidos como el “Gran Satán” y manifestaba posiciones sobre acciones contra intereses estadounidenses en el Medio Oriente.

El informe oficial agrega que esta actividad se desarrolló mientras residía en territorio estadounidense, donde mantenía presencia activa en redes sociales. Parte de ese contenido, según las autoridades, fue eliminado posteriormente.

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Vida de lujos

Funcionarios también hicieron referencia a su estilo de vida durante su permanencia en Estados Unidos. De acuerdo con los reportes, Afshar residía en ciudades como Los Ángeles y compartía en redes sociales aspectos de su vida cotidiana. En esas publicaciones, indicaron, aparecía sin el uso del hiyab —velo islámico cuyo uso es obligatorio para las mujeres en espacios públicos en Irán— y vestía conforme a las normas sociales estadounidenses.

Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Afshar ingresó al país en 2015 con visa de turista, obtuvo asilo en 2019 y recibió la residencia permanente en 2021 durante la administración de Joe Biden. En 2025 presentó una solicitud de naturalización en la que declaró haber viajado en varias ocasiones a Irán tras haber obtenido protección migratoria, lo que fue considerado por las autoridades en la revisión de su estatus.

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En el caso de su hija, ingresó en 2015 con visa de estudiante, obtuvo asilo en 2019 y accedió a la residencia permanente en 2023. Funcionarios indicaron que la normativa migratoria permite la revocación de estos beneficios cuando existen elementos que afectan la elegibilidad o la seguridad.

Las autoridades estadounidenses también informaron sobre medidas similares en casos relacionados con familiares de la exvicepresidenta iraní Asomeh Ebtekhar, así como reportes sobre allegados de Ali Larijani que han residido o desarrollado actividades en Estados Unidos.

El general, jefe directo de las operaciones terroristas en todo el Medio Oriente, Qasem Soleimani, fue eliminado en enero de 2020 durante una operación militar estadounidense en Bagdad ordenada por el presidente Donald J. Trump, en medio de las tensiones entre Washington y Teherán. Desde entonces, Estados Unidos mantiene políticas de control sobre personas vinculadas a estructuras del Estado terrorista iraní y a organizaciones consideradas de riesgo, en el marco de sus estrategias para garantizar la seguridad nacional, que fueron bastante relajadas bajo la cuestionada administración Biden.

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