Precio del petróleo sube, pero EEUU abre el tránsito de buques por Ormuz

Un agente de la Bolsa de Nueva York en el piso de remate.

Los precios del petróleo retomaron su tendencia alcista el lunes, aunque cerraron por debajo de los 100 dólares, impulsados por el bloqueo naval estadounidense a Irán , pero ya transitan por el Estrecho los buques que no salen ni tienen como destino a Irán.

Tras alcanzar los 103,87 dólares durante la jornada, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en junio, avanzó un 4,37% hasta 99,36 dólares.

Aumentan las tensiones EEUU anuncia el bloqueo de los puertos de Irán a partir del lunes, "abrir el paso por Ormuz"

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en mayo, ganó un 2,60%, hasta 99,08 dólares.

El ejército de Estados Unidos anunció el domingo un bloqueo de los buques que entran o salen de los puertos y zonas costeras iraníes para terminar de asfixiar al régimen de los ayatolá, que no aceptó ninguna de las propuestas de EEUU el fin de semana.

Más de 34 buques pasan por el Estrecho de Ormuz

"Como la mayoría de los buques ya están bloqueados, la medida afectará principalmente a las exportaciones de petróleo iraní, que en gran parte se habían mantenido" durante la guerra iniciada el 28 de febrero, explicó Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

Los precios del crudo recortaron sus pérdidas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara el lunes en su plataforma Truth Social que 34 buques habían cruzado la víspera el Estrecho de Ormuz, por donde normalmente transita una quinta parte del petróleo mundial.

Paralelamente, la alianza de países exportadores de petróleo (OPEP) rebajó en 500.000 barriles su previsión de crecimiento de la demanda diaria de crudo en el segundo trimestre, justificándolo por la situación en Oriente Medio, según su informe mensual publicado el lunes.

FUENTE: Con información con AFP.