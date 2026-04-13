Subsecretario de la Oficina de Hidrocarburos de EEUU visita Caracas por agenda energética

En el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, donde se celebró la firma del acuerdo con Chevron, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, saludó especialmente al subsecretario de hidrocarburos de EEUU, Kyle Haustveit, y a los integrantes de su equipo

CARACAS. - El subsecretario de la Oficina de Hidrocarburos y Energía Geotérmica de Estados Unidos , Kyle Haustveit, se encuentra de visita en Venezuela para dar continuidad a la agenda energética establecida por ambos países y reunirse con la presidenta encargada, la chavista Delcy Rodríguez.

La Embajada de EEUU en Caracas señaló en X que el subsecretario visita el país también para asistir a la firma de un acuerdo que expande las operaciones de la compañía estadounidense Chevron para aumentar la producción de crudo. Esto más de dos meses después de que Venezuela reformara su ley petrolera para abrir el sector a la inversión privada y extranjera.

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"Continuamos avanzando en el plan de tres fases del presidente Donald Trump y trabajando por la transformación económica de Venezuela", añadió la embajada en X, en referencia a la estrategia del mandatario republicano tras la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro. Esta estrategia contempla tres etapas: estabilización, recuperación y transición.

Recuperación económica de Venezuela

"Cada acuerdo firmado, como el de hoy con Chevron, respalda la recuperación económica de Venezuela", indicó la embajada de EEUU en Caracas en su cuenta de Instagram.

En el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, donde se celebró la firma del acuerdo, Delcy Rodríguez saludó especialmente al subsecretario y a los integrantes de su equipo, quienes se encontraban junto a la encargada de negocios de EEUU en el país, Laura Dogu.

Rodríguez, que asumió el cargo tras la captura de Maduro el pasado enero en Caracas por parte de fuerzas estadounidenses, llamó a "avanzar hacia una Venezuela sin sanciones" como una "manera de brindar seguridad jurídica e institucional a los inversionistas".

El nuevo acuerdo aumentó al 49 % la participación de Chevron en la empresa mixta Petroindependencia e incorporó el bloque Ayacucho 8 a las operaciones de Petropiar, empresa conjunta entre la compañía estadounidense y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), según explicó en el evento Javier La Rosa, representante de la transnacional.

En febrero, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, viajó a Caracas y estableció con Rodríguez una asociación energética a largo plazo, una agenda de trabajo que continuó con la visita en marzo del responsable de Interior, Doug Burgum, quien acompañó la firma de acuerdos entre Venezuela y la británica Shell.

FUENTE: Con información de EFE/Embajada de EEUU en Caracas