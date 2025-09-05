viernes 5  de  septiembre 2025
Defensa

EEUU anuncia que cesará la asistencia militar a países europeos geográficamente cercanos a Rusia

La decisión se produce cuando el presidente Donald Trump, trata de mediar para poner fin a la invasión rusa de Ucrania, que dura ya tres años y medio

Imagen de la Casa Blanca en Washington.

Imagen de la Casa Blanca en Washington.

JIM WATSON / AFP
Imagen de la Casa Blanca en Washington.

Imagen de la Casa Blanca en Washington.

AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Estados Unidos pondrá fin a la asistencia militar que presta a los países europeos geográficamente cercanos a Rusia, en un contexto de presión al continente para que asuma un papel más importante en su propia defensa, confirmó el viernes un funcionario de uno de esos países.

"La semana pasada, el Departamento de Defensa de Estados Unidos informó a los países que, a partir del próximo ejercicio financiero, la financiación se reducirá a cero", declaró a la prensa el director de política de defensa del Ministerio de Defensa de Lituania, Vaidotas Urbelis.

Lee además
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de China, Xi Jinping, se saludan durante una ceremonia de bienvenida de la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Tianjin el 31 de agosto de 2025.
CUMBRE

China y Rusia cargan contra EEUU, mientras Putin culpa a Occidente de su guerra en Ucrania
El presidente de Rusia Vladimir Putin en su oficina en el Kremlin.
GUERRA

Putin promete seguir luchando en Ucrania si no se alcanza un acuerdo de paz: "Veamos cómo se desarrolla"

La decisión se produce cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, trata de mediar para poner fin a la invasión rusa de Ucrania, que dura ya tres años y medio.

Recorte de gastos

Urbelis confirmó las informaciones publicadas en los diarios The Washington Post y Financial Times, donde se cita a funcionarios anónimos que afirman que la medida forma parte de los esfuerzos de Trump por recortar el gasto estadounidense en el extranjero.

The Washington Post indicó que los recortes ascenderían a varios cientos de millones de dólares.

En el caso de Lituania, los recortes afectarían "a la compra de armas y otros equipos estadounidenses, así como al entrenamiento", pero no "a la presencia de tropas estadounidenses en la región", que se financia con una asignación presupuestaria distinta, afirmó Urbelis.

Trump se ha mostrado desde hace tiempo escéptico tanto con el gasto de Estados Unidos en defensa en Europa como con la ayuda a Ucrania, lo que empujó a algunos de los aliados más cercanos de Washington a desempeñar un papel más importante en ambos frentes.

El ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur, declaró al diario Postimees que considera la medida de Estados Unidos "especialmente simbólica, en un sentido negativo".

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Aliados de Ucrania se comprometen a participar en su seguridad tras la guerra

Venezuela hoy: Un problema excepcional requiere una respuesta excepcional

Petro ordena el despliegue militar en la frontera entre Colombia y Venezuela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Inmigrante arrestado durante la redada.
EEUU

Gran redada de migrantes acaba con 475 detenciones en fábrica de autos Hyundai en Georgia

Jonathan Parra y Paula Sánchez Zapata.
ESTAFA DE ALTA GAMA

Arrestan a pareja por vender Rolex falsos y desaparecer con 70.000 dólares

La Marina de Estados Unidos publicó nuevas fotografías que muestran al Grupo Anfibio de Iwo Jima (ARG) navegando en formación y realizando operaciones de vuelo durante el despliegue en el Mar Caribe como una demostración de fuerza contra los cárteles de la región.
TENSIONES

Pentágono advierte: provocador vuelo de aviones venezolanos sobre buque de EEUU

Vista de Alligator Alcatraz por dentro.  video
FALLO

Tribunal de apelaciones permite continuidad de operaciones en "Alligator Alcatraz"

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en un evento en Florida.
DELITO

Desarticulan red de fraude migratorio de "cubañoles" hacia EEUU

Te puede interesar

Instalaciones del nuevo centro de detenciòn llamado “Depósito de deportación” que se instaló en la Institución Correccional Baker, en Jacksonville, Florida
EEUU

Autoridades de Florida abren un segundo centro de detención para migrantes en Jacksonville

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Alcaldesa de Miami-Dade  Daniella Levine Cava y el gobernador de Florida Ron DeSantis. 
FLORIDA

Alligator Alcatraz reabre: DeSantis celebra, Levine Cava denuncia "retroceso de la justicia"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. 
MEDIDAS

EEUU anuncia restricciones de visas a centroamericanos vinculados al Partido Comunista Chino

El despliegue de las aeronaves al territorio estadounidense se produce en medio de crecientes tensiones con Venezuela.
TENSIÓN

EEUU envía aviones caza a Puerto Rico para combatir el narcotráfico

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en un evento en Florida.
DELITO

Desarticulan red de fraude migratorio de "cubañoles" hacia EEUU