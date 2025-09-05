EEUU anuncia que cesará la asistencia militar a países europeos geográficamente cercanos a Rusia

WASHINGTON — Estados Unidos pondrá fin a la asistencia militar que presta a los países europeos geográficamente cercanos a Rusia , en un contexto de presión al continente para que asuma un papel más importante en su propia defensa, confirmó el viernes un funcionario de uno de esos países.

"La semana pasada, el Departamento de Defensa de Estados Unidos informó a los países que, a partir del próximo ejercicio financiero, la financiación se reducirá a cero", declaró a la prensa el director de política de defensa del Ministerio de Defensa de Lituania, Vaidotas Urbelis.

La decisión se produce cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, trata de mediar para poner fin a la invasión rusa de Ucrania, que dura ya tres años y medio.

Recorte de gastos

Urbelis confirmó las informaciones publicadas en los diarios The Washington Post y Financial Times, donde se cita a funcionarios anónimos que afirman que la medida forma parte de los esfuerzos de Trump por recortar el gasto estadounidense en el extranjero.

The Washington Post indicó que los recortes ascenderían a varios cientos de millones de dólares.

En el caso de Lituania, los recortes afectarían "a la compra de armas y otros equipos estadounidenses, así como al entrenamiento", pero no "a la presencia de tropas estadounidenses en la región", que se financia con una asignación presupuestaria distinta, afirmó Urbelis.

Trump se ha mostrado desde hace tiempo escéptico tanto con el gasto de Estados Unidos en defensa en Europa como con la ayuda a Ucrania, lo que empujó a algunos de los aliados más cercanos de Washington a desempeñar un papel más importante en ambos frentes.

El ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur, declaró al diario Postimees que considera la medida de Estados Unidos "especialmente simbólica, en un sentido negativo".

FUENTE: Con informaciòn de AFP