jueves 4  de  septiembre 2025
Conflicto bèlico

Aliados de Ucrania se comprometen a participar en su seguridad tras la guerra

Estados Unidos todavía no ha concretado su contribución, considerada indispensable por varios de estos países, principalmente europeos

Imagen de la mesa de negociaciones entre el presidente Donald J. Trump, el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski y los principales líderes de la Unión Europea.

Imagen de la mesa de negociaciones entre el presidente Donald J. Trump, el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski y los principales líderes de la Unión Europea.

ANDREW CABALLERO REYNOLDS/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS — Veintiséis países se han "comprometido" a apoyar militarmente a Ucrania en caso de un cese el fuego con Rusia, con el objetivo de disuadir a Moscú de volver a atacar a su vecino, anunció el jueves el presidente francés, Emmanuel Macron.

Sin embargo, Estados Unidos todavía no ha concretado su contribución, considerada indispensable por varios de estos países, principalmente europeos.

Lee además
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de China, Xi Jinping, se saludan durante una ceremonia de bienvenida de la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Tianjin el 31 de agosto de 2025.
CUMBRE

China y Rusia cargan contra EEUU, mientras Putin culpa a Occidente de su guerra en Ucrania
El presidente de Francia, Emmanuel Macron. 
Conflicto bélico

Macron dice que Europa espera apoyo de EEUU sobre "garantías de seguridad" para Ucrania

Los Estados se han "comprometido a desplegar (...) tropas en Ucrania o a estar presentes en tierra, mar o aire", declaró Macron en una rueda de prensa en París, tras una cumbre de la Coalición de Voluntarios, que reúne a una treintena de países aliados de Kiev.

Según estos planes, cuyos detalles y contribuciones por país se negó a revelar, "el día en que cese el conflicto, se desplegarán las garantías de seguridad", explicó, ya sea mediante un "alto el fuego", un "armisticio" o un "tratado de paz".

Por lo tanto, no se trata de "librar una guerra contra Rusia", sino de disuadirla de volver a atacar Ucrania en el futuro, agregó.

"Respaldo de Estados Unidos"

El dirigente francés aseguró que Alemania, Italia y Polonia eran "contribuyentes importantes" entre los 26.

Estos tres pesos pesados europeos habían expresado sus reservas sobre un compromiso, que condicionan en particular a una "red de seguridad" sólida por parte de Washington.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reiteró tras la reunión que Roma no enviará tropas a Ucrania.

Alemania, por su parte, tiene la intención de contribuir al refuerzo de la defensa antiaérea de Ucrania y al equipamiento de sus fuerzas terrestres, según informaron fuentes gubernamentales.

El apoyo estadounidense fue el tema central de una videoconferencia con el presidente Donald Trump tras la cumbre, en la que también participó su enviado especial Steve Witkoff, presente en el palacio del Elíseo.

Aunque no hubo ningún anuncio oficial, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que cuentan "con el respaldo de Estados Unidos".

En la conversación, Trump reclamó a los aliados europeos que presionen económicamente a China por su apoyo a Moscú y que dejen de comprar petróleo ruso, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca bajo anonimato.

De su parte, los líderes europeos comunicaron a Trump "su esperanza de que Estados Unidos contribuya de manera sustancial", indicó el portavoz del jefe de gobierno alemán Friedrich Merz.

Más optimista, Macron aseguró que el "apoyo estadounidense" a estas garantías de seguridad para Ucrania se ultimará en los "próximos días" y que Washington había sido "muy claro" sobre su participación.

"No hay ninguna duda al respecto", insistió.

"Aumentar la presión"

La reunión fue una oportunidad para que los europeos reafirmaran su voluntad de hacer todo lo posible para empujar a Rusia a negociar.

El primer ministro británico, Keir Starmer, subrayó que era "necesario aumentar la presión" sobre el presidente ruso Vladimir Putin, que "sigue rechazando las negociaciones de paz y llevando a cabo ataques escandalosos contra Ucrania", según un portavoz en Londres.

Al término de la reunión, Macron aseguró que los europeos impondrían nuevas sanciones "en colaboración con Estados Unidos" si Moscú sigue rechazando la paz.

También evocó un "trabajo conjunto" con Washington, que incluiría medidas punitivas contra los países "que apoyan" la economía rusa o ayudan a Rusia a "eludir las sanciones".

"En este sentido, se mencionó a China", añadió sin dar más detalles.

Los europeos llevan meses reclamando estas sanciones estadounidenses, hasta ahora sin éxito.

Donald Trump, que se declaró "muy decepcionado" con su homólogo ruso, advirtió el miércoles que "ocurrirán cosas" si Moscú no responde a sus expectativas de paz.

Horas antes del inicio de las conversaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia afirmó que no contemplarán el despliegue de tropas extranjeras en Ucrania "en ningún formato".

La portavoz de la cancillería, Maria Zajárova, calificó las garantías de seguridad solicitadas por Kiev de "peligro para el continente europeo".

OTAN reacciona

"No les corresponde a ellos decidir", respondió el jueves el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Durante una reunión con seis líderes europeos celebrada el 18 de agosto en Washington, Trump prometió que Estados Unidos proporcionaría garantías de seguridad, sin especificar cuáles.

Esta "red de seguridad" estadounidense, o "backstop" en inglés, podría adoptar diferentes formas (inteligencia, apoyo logístico, comunicaciones), ya que el presidente estadounidense descartó el envío de tropas terrestres.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Putin promete seguir luchando en Ucrania si no se alcanza un acuerdo de paz: "Veamos cómo se desarrolla"

Ucrania acusa a Rusia de "un ataque combinado" con más de 500 drones y 25 misiles de crucero

Putin tacha de "disparate" el temor a un futuro ataque ruso sobre Europa

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Maca Iglesias (der.) se une a otros para apoyar una resolución a favor de restablecer el estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos el 13 de febrero de 2025 en Miami, Florida.
CRISIS MIGRATORIA

EEUU cancela el TPS de 2021 para venezolanos, casi 270,000 quedan en el limbo migratorio

La Marina de Estados Unidos publicó nuevas fotografías que muestran al Grupo Anfibio de Iwo Jima (ARG) navegando en formación y realizando operaciones de vuelo durante el despliegue en el Mar Caribe como una demostración de fuerza contra los cárteles de la región.
Advertencia

El ataque de EEUU en el Caribe demuestra un cambio de estrategia en el combate al narcotráfico

Buque de guerra USS Sampson se dirige hacia el Caribe, frente a las costas de Venezuela.
ANÁLISIS

¿Por qué EEUU atacó a la embarcación con droga y no la detuvo?

Elmoncy Sercle espera juicio.
MUY CARO

Atropellada en Aventura tras negarse a que le olieran los pies sin pagar

Nicolás Maduro, el Alto Mando militar y funcionarios del régimen encabezaron este miércoles 3 de septiembre un acto en homenaje a China
NARCOTRÁFICO

¿Por qué Maduro ha evitado referirse de forma directa al ataque de EEUU a embarcación narco de Venezuela?

Te puede interesar

Vista de Alligator Alcatraz por dentro.  video
FALLO

Tribunal de apelaciones permite continuidad de operaciones en "Alligator Alcatraz"

Por DANIEL CASTROPÉ
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio (izq.), y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se estrechan la mano en el palacio presidencial de Carondelet, en Quito, el 4 de septiembre de 2025. El jueves, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, abordó el fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad en Ecuador, un país azotado por la violencia, mientras aboga por una ofensiva de primera línea contra los grupos criminales de la región.  video
ACUERDOS

EEUU anuncia ayuda financiera y apoyo a Ecuador para enfrentar al narco

Una mujer posa dentro de unos de los centros de atención de USCIS, luego de obtener su estatus de ciudadanía estadounidense.  video
EEUU

Agentes del servicio de ciudadanía (USCIS) podrán arrestar y portar armas

Soldados del Ejército venezolano sobre tanques blindados asisten a un desfile militar para celebrar el 213 aniversario de la Independencia de Venezuela en Caracas, el 5 de julio de 2024.
Tension en el Caribe

Maduro habla de invasión de EEUU y de respuesta "armada" ¿Cuál es el poder militar real de Venezuela?

Esta imagen satelital, proporcionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), muestra la formación del huracán Erin en el océano Atlántico el 16 de agosto de 2025.
PRECAUCIONES

Florida se blinda ante el pico de la temporada de huracanes con un mes de preparación intensiva