Putin promete seguir luchando en Ucrania si no se alcanza un acuerdo de paz: "Veamos cómo se desarrolla"

El presidente de Rusia Vladimir Putin en su oficina en el Kremlin.

MOSCÚ.- El presidente ruso, Vladimir Putin , prometió este miércoles, 3 de septiembre, continuar luchando en Ucrania si no se logra alcanzar un acuerdo de paz, arrojando un jarro de agua fría en vísperas de una reunión de aliados de Kiev en París.

Las negociaciones para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya dura tres años y medio, parecen haberse estancado a pesar de los intensos esfuerzos diplomáticos del presidente estadounidense Donald Trump.

"Creo que hay una luz al final del túnel", dijo Putin a los periodistas en Pekín, donde asistió a una cumbre regional y a un desfile militar.

"Veamos cómo se desarrolla la situación. Si no, entonces tendremos que resolver todas nuestras tareas militarmente", agregó.

Putin también declaró que las fuerzas rusas estaban "avanzando en todos los frentes" en el campo de batalla en Ucrania.

"Que venga a Moscú"

Al menos nueve personas murieron y siete resultaron heridas por bombardeos rusos nocturnos que dejaron sin electricidad a miles de hogares ucranianos.

El mandatario ruso volvió a cuestionar la legitimidad de su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, y sobre una eventual reunión entre ambos dijo: "Si Zelenski está dispuesto, que venga a Moscú".

Moscú acusa a Zelenski de no ser presidente "legítimo" ya que su mandato de cinco años expiró en 2024, sin embargo, la ley marcial, en vigor en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en 2022, impide que se celebren elecciones.

Estas declaraciones surgen antes de una reunión prevista para el jueves en París entre el dirigente ucraniano y sus aliados europeos, algunos presentes en la capital francesa y otros por videoconferencia.

La presidencia francesa indicó que los mandatarios conversarán por teléfono con Trump al cierre de esta cumbre, centrado en las garantías de seguridad que se ofrecerían a Ucrania en caso de que se logre la paz.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó a la AFP que el presidente estadounidense y Zelenski "hablarán mañana", el jueves.

Trump mencionó a mediados de agosto la concesión de garantías de seguridad estadounidenses a Ucrania, sin entrar en detalles.

