miércoles 3  de  septiembre 2025
GUERRA

Putin promete seguir luchando en Ucrania si no se alcanza un acuerdo de paz: "Veamos cómo se desarrolla"

"Creo que hay una luz al final del túnel", dijo Putin a los periodistas en Pekín, donde asistió a una cumbre regional y a un desfile militar

El presidente de Rusia Vladimir Putin en su oficina en el Kremlin.

El presidente de Rusia Vladimir Putin en su oficina en el Kremlin.

AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MOSCÚ.- El presidente ruso, Vladimir Putin, prometió este miércoles, 3 de septiembre, continuar luchando en Ucrania si no se logra alcanzar un acuerdo de paz, arrojando un jarro de agua fría en vísperas de una reunión de aliados de Kiev en París.

Las negociaciones para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya dura tres años y medio, parecen haberse estancado a pesar de los intensos esfuerzos diplomáticos del presidente estadounidense Donald Trump.

Lee además
LA presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
INCIDENTE

Avión de jefa de la UE sufre una interferencia de GPS, se sospechosa de Rusia
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de China, Xi Jinping, se saludan durante una ceremonia de bienvenida de la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Tianjin el 31 de agosto de 2025.
CUMBRE

China y Rusia cargan contra EEUU, mientras Putin culpa a Occidente de su guerra en Ucrania

"Creo que hay una luz al final del túnel", dijo Putin a los periodistas en Pekín, donde asistió a una cumbre regional y a un desfile militar.

"Veamos cómo se desarrolla la situación. Si no, entonces tendremos que resolver todas nuestras tareas militarmente", agregó.

Putin también declaró que las fuerzas rusas estaban "avanzando en todos los frentes" en el campo de batalla en Ucrania.

"Que venga a Moscú"

Al menos nueve personas murieron y siete resultaron heridas por bombardeos rusos nocturnos que dejaron sin electricidad a miles de hogares ucranianos.

El mandatario ruso volvió a cuestionar la legitimidad de su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, y sobre una eventual reunión entre ambos dijo: "Si Zelenski está dispuesto, que venga a Moscú".

Moscú acusa a Zelenski de no ser presidente "legítimo" ya que su mandato de cinco años expiró en 2024, sin embargo, la ley marcial, en vigor en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en 2022, impide que se celebren elecciones.

Estas declaraciones surgen antes de una reunión prevista para el jueves en París entre el dirigente ucraniano y sus aliados europeos, algunos presentes en la capital francesa y otros por videoconferencia.

La presidencia francesa indicó que los mandatarios conversarán por teléfono con Trump al cierre de esta cumbre, centrado en las garantías de seguridad que se ofrecerían a Ucrania en caso de que se logre la paz.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó a la AFP que el presidente estadounidense y Zelenski "hablarán mañana", el jueves.

Trump mencionó a mediados de agosto la concesión de garantías de seguridad estadounidenses a Ucrania, sin entrar en detalles.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Ucrania acusa a Rusia de "un ataque combinado" con más de 500 drones y 25 misiles de crucero

Jude Law encarna a Vladimir Putin en "El mago del Kremlin"

El Kremlin dice que un encuentro entre Putin y Zelenski debe estar "bien preparado"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Maca Iglesias (der.) se une a otros para apoyar una resolución a favor de restablecer el estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos el 13 de febrero de 2025 en Miami, Florida.
CRISIS MIGRATORIA

EEUU cancela el TPS de 2021 para venezolanos, casi 270,000 quedan en el limbo migratorio

El gobernante de Venezuela Nicolás Maduro.
Narcotráfico

Ataque de EEUU contra navío narco de Venezuela genera reacción airada de Maduro

Paul Renner, expresidente de la Cámara de Representantes de Florida
TRONO ESTATAL

Paul Renner lanza su campaña para gobernador de Florida

El gobernador Ron DeSantis
RESULTADOS

Florida asesta duro golpe al narcotráfico con incautación récord de fentanilo

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Senador de EEUU pide aumentar la recompensa por la captura de Maduro

Te puede interesar

Maca Iglesias (der.) se une a otros para apoyar una resolución a favor de restablecer el estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos el 13 de febrero de 2025 en Miami, Florida.
CRISIS MIGRATORIA

EEUU cancela el TPS de 2021 para venezolanos, casi 270,000 quedan en el limbo migratorio

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Foto del cargamento de barriles confiscado por el gobierno de Estados Unidos para fabricar drogas sintéticas.
GUERRA Al NARCOTRáFICO

EEUU realiza la mayor incautación de químicos para drogas sintéticas

El presidente Donald Trump ofrece declaraciones a la prensa en la Casa Blanca. 
Política

Trump acusa al régimen de Venezuela de enviar narcotraficantes a EEUU y promete defender el país

Campaña de vacunación de niños
SALUD

Florida anuncia que pondrá fin a la vacunación obligatoria en las escuelas y crea comisión de salud

El secretario de Estado, Marco Rubio, conversa con la prensa en la Ciudad de México, durante una visita diplomática para abordar temas de narcotráfico y la migración.
EEUU

Rubio sobre ataque estadounidense a navío del narcotráfico en el Caribe: "Volverá a ocurrir"