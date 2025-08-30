Venezuela hoy: Un problema excepcional requiere una respuesta excepcional

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y Cilia Flores, desfilan en un vehículo militar durante las celebraciones por el Día de la Independencia, en Caracas, el 5 de julio de 2025.

Venezuela está secuestrada desde hace muchos años por una banda de criminales . El costo de salida de esos secuestradores aumenta cada día, porque para evitar ser arrestados cometen más y más crímenes. El único remedio, como en todo secuestro, es elevarles el costo de seguir haciendo lo que hacen y asumir el riesgo y costo de revertir la situación.

En un secuestro prolongado siempre hay quienes, por miedo, mal cálculo o ceguera, terminan del lado de los secuestradores. A eso el mundo lo conoce como el “Síndrome de Estocolmo”, por lo ocurrido en un banco en la capital sueca. En nuestro caso debería llamarse el “Síndrome del Guaire”, por la cañería abierta que cruza nuestra capital.

El cerco militar y judicial que se está construyendo frente al secuestro de toda Venezuela es una respuesta coherente a la magnitud de la crisis, cuyos costos sufren millones de venezolanos dentro y fuera del país. No creo por un minuto que la intención o solución sea una invasión extranjera. Pero sí apoyo que todo el peso de la justicia recaiga sobre quienes han destruido, y tienen la intención de seguir destruyendo a Venezuela en todos los sentidos. Para que haya justicia, hay que frenar las actividades delictivas y arrestar cuanto antes a los responsables.

Resulta sospechoso que en Venezuela haya voces que critican estas medidas y, en esencia, llaman a normalizar el secuestro. Es doloroso decirlo, pero esas personas son cómplices de los secuestradores y deben ser tratadas como tales por la sociedad, por la historia y por la justicia.

Salir de un narcoestado nunca será fácil. Pero convivir con él equivaldría a desahuciar al país… y morir con él en el proceso.

Que Dios proteja a quienes, dentro y fuera del país, están dispuestos a hacer lo necesario para liberar a una Venezuela que merece ser libre y tiene todo lo necesario para ser próspera.