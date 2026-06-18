EEUU anuncia reevaluación de presencia militar en Europa, insiste en que aliados asuman gasto militar

El Secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, durante su intervención ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara en el Edificio de Oficinas Rayburn de la Cámara el 29 de abril de 2026 en Washington, DC.

BRUSELAS .- El secretario de Guerra de EEUU , Pete Hegseth, anunció este jueves una reevaluación de la presencia militar estadounidense en Europa durante seis meses, tiempo en que los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte ( OTAN) asuman el gasto de su propia defensa, y condicionó sus pagos a alianza alántica.

"Será una evaluación real. Estará diseñada para garantizar que la OTAN avance con rapidez e irreversiblemente hacia un liderazgo europeo, asumiendo la responsabilidad principal en la defensa de Europa", afirmó Hegseth en una reunión de ministros de Defensa de la OTAN en la capital de Bégica.

Precisó que la decisión no significa un retiro de EEUU en sus compromisos globales, sino “una muestra de liderazgo” del presidente Trump en su propósito de que los aliados europeos “hagan más” por la seguridad de sus países.

"Es una revisión en la que algunos países suspenderán y otros aprobarán con matrícula de honor", completó el alto funcionario de la Defensa estadounidense y señaló que el proceso durará unos seis meses.

La advertencia de Hegseth en la OTAN se interpreta como una advertencia a los aliados de la organización preocupados por el compromiso de Washington con la defensa de Europa, un aviso que el secretario de Estado Marco Rubio hizo en mayo pasado.

Presencia de EEUU en Europa

El secretario de Guerra indicó que la medida también tiene como objetivo garantizar que "el acceso, las bases y el sobrevuelo de Estados Unidos estén claramente definidos y asegurados", después de que algunos países europeos impusieran restricciones a las fuerzas estadounidenses durante la guerra con Irán.

"Fue vergonzoso. Estos aliados pusieron en riesgo a los hijos e hijas de Estados Unidos, a nuestros hijos e hijas. No hay excusa para eso", afirmó.

A su llegada a la reunión de ministros de Defensa, Hegseth felicitó al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, por procurar que los aliados europeos “asuman el liderazgo en la defensa convencional” del continente.

EEUU busca asegurar que los 32 países miembros cumplan el compromiso de aumentar su inversión en defensa hasta 5% del PIB, adquirido el año pasado, antes de la cumbre de la OTAN prevista para julio próximo en Turquía.

Pago condicionado a la OTAN

En su intervención, Hegseth advirtió que, a partir de ahora, el pago de las cuotas estadounidenses para cubrir los costes de funcionamiento de la OTAN estará "condicionado" a que los aliados alcancen los objetivos de gasto.

"Allí donde otros aliados no gasten con urgencia, nuestras contribuciones disminuirán", subrayó con relación a los costes que se prevé ascenderán a unos 790 millones de dólares, en este 2026

El año pasado los aliados se comprometieron en la cumbre de La Haya a destinar hasta 2035 al menos el 5% de su producto interior bruto (PIB) a gastos de seguridad, de los cuales el 3,5% sería para gastos estrictamente militares. España fue el único país que se desmarcó públicamente de ese objetivo, se informó.

El secretario de Defensa estadounidense reconoció, a pesar de las críticas, los avances de muchos miembros de la OTAN para reforzar su defensa y aseguró que se están logrando progresos.

FUENTE: Con información de AFP, Infobae, DLA