martes 4  de  agosto 2026
MEDIO ORIENTE

EEUU espera acuerdo sobre el Estrecho de Ormuz en las próximas horas

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se hizo eco de los comentarios del mandatario y afirmó que Washington podría alcanzar un acuerdo con Irán antes del miércoles

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla durante una conferencia de prensa.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla durante una conferencia de prensa.

Thomas COEX / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Estados Unidos dijo este martes que espera alcanzar muy pronto un acuerdo para reabrir el Estrecho de Ormuz, estratégica vía marítima en el centro de las tensiones entre Washington e Irán.

Catar, país mediador junto con Pakistán y Omán, afirmó que están "en curso" los esfuerzos para encontrar una "solución a corto plazo que permita reanudar el diálogo", según el portavoz de su Ministerio de Relaciones Exteriores, Majed al Ansari.

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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se hizo eco de los comentarios del mandatario y afirmó que Washington podría alcanzar un acuerdo con Irán antes del miércoles.

"Estamos en conversaciones con los iraníes, y creo que existe la posibilidad de que hoy o mañana lleguemos a un acuerdo para abrir el Estrecho y avanzar hacia una posición más normalizada en este conflicto", dijo Bessent el martes en entrevista con CNBC.

Caen los precios del petróleo

Al ser consultado si un acuerdo permitiría a Irán cobrar un peaje a los barcos, Bessent respondió: "Creo que habría libertad de movimiento".

Tras el anuncio, la esperanza de la reapertura de este paso provocó una caída de los precios del petróleo.

El petróleo estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI) retrocedía un 4,75% hasta los 76,52 dólares, tras haber caído más de un 5%

Antes del cierre, el precio del barril de Brent del mar del Norte bajaba un 4,25% hasta los 80,21 dólares, poco después de haber caído hasta los 79,73 dólares.

La semana pasada Washington advirtió a los terroristas iraníes con bombardeos, y el domingo se informó que las negociaciones con Teherán se reanudarían el lunes.

"En este momento no estamos negociando con Estados Unidos. Estamos negociando con Omán para garantizar un paso seguro por el Estrecho de Ormuz", afirmó el portavoz diplomático iraní, Esmail Baqai.

Previamente, Baqai había dicho que estaba cerca de un acuerdo con Omán, situado al otro lado del Estrecho de Ormuz, para reabrir esta vía crucial para el comercio mundial de hidrocarburos.

La vía ha estado bloqueada por Irán desde el estallido de la guerra con los bombardeos estadounidenses e israelíes contra la república islámica el 28 de febrero.

En tanto, los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron el martes un ataque contra un aeropuerto de Arabia Saudita. Los terroristas proiraníes, armados y financiados por Teherán, habían bloqueado el paso de barcos sauditas por el Mar Rojo, que servía como salida alternativa para el crudo del segundo mayor productor mundial de petróleo, después de EEUU.

"Rendición total"

Irán ha dicho que la situación de Ormuz no volverá a ser la de antes de la guerra, cuando había libre navegación, y que solo autorizará una ruta de tránsito a lo largo de sus costas. Contempla también cobrar un peaje para pasar, algo rechazado tajantemente por Washington.

El Estrecho fue reabierto brevemente tras la firma de un protocolo de acuerdo en junio entre Washington y Teherán, que permitió la salida de varios buques bloqueados durante meses y la paulatina normalización del tránsito marítimo.

Pero Irán volvió a romper el acuerdo atacando a buques comerciales y recibió la contundente respuesta de EEUU con dos semanas consecutivas de bombardeos a cientos de objetivos en todo el país y la reimposición del bloqueo naval a Irán.

Trump afirmó el lunes que el estrecho estaba "totalmente controlado" por la marina estadounidense y advirtió que el bloqueo impuesto a los puertos iraníes solo se levantaría en caso de "acuerdo" o de una "rendición total".

FUENTE: Con información de AFP.

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