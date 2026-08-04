¿Por qué reaparecen la lepra y el dengue en Florida? Diagnóstico del Dr. Jorge Martínez

MIAMI. - El reciente hallazgo de casos de lepra en la zona central de Florida y la confirmación de contagios locales de dengue en Miami-Dade y Palm Beach no representan un motivo de pánico para la comunidad.

Así lo sostuvo el epidemiólogo Jorge Martínez, quien señaló que este fenómeno de salud pública mantiene una naturaleza cíclica ligada a las lluvias y al incremento de las temperaturas.

Según el médico, la clave principal para evitar contagios reside en la comprensión de las vías de transmisión de cada patógeno.

Naturaleza cíclica y avances

Ante el registro de nuevos pacientes de lepra en el estado, Martínez aclaró la causa detrás de esta afección y desmitificó viejas creencias populares. “Es un fenómeno cíclico.

La bacteria Mycobacterium leprae encuentra su hospedero natural en el armadillo de nueve bandas, mamífero cuya carne es consumida en ciertas zonas rurales de Florida.

El experto indicó que el contagio no ocurre de forma simple de persona a persona y exige una exposición sumamente prolongada.

Al mismo tiempo, el médico enfatizó la efectividad del abordaje clínico moderno: “No es la lepra de hace 40 o 50 años que deformaba gravemente a las personas; hoy en día existen tratamientos muy efectivos”.

Por ello, Martínez insiste en que la medida preventiva más directa consiste en abstenerse del consumo o manipulación de la fauna silvestre.

Las cifras del Departamento de Salud de Florida indican un registro de 36 casos de lepra en 2025 —la cifra anual más alta en tres décadas— y contabilizan al menos 17 pacientes en 2026.

La mayor concentración de enfermos se ubica en el corredor de la autopista I-4, en condados como Brevard, Volusia y Orange, aunque existen registros aislados en el sur de la península.

Dengue local

Con respecto a las alertas sanitarias por dengue emitidas en el sur del estado, Martínez subrayó que la presencia del mosquito Aedes aegypti se intensifica con las precipitaciones estacionales.

Para el epidemiólogo, el control de vectores dentro de las viviendas resulta indispensable. El profesional advirtió que “hasta una simple tapa de botella con agua limpia estancada funciona como criadero propicio para cientos de larvas de mosquitos”.

Los departamentos de Salud de Miami-Dade y Palm Beach emitieron alertas por enfermedades transmitidas por mosquitos después de confirmar, por separado, un caso de dengue adquirido localmente en cada condado.

La clasificación indica que las personas infectadas no contrajeron la enfermedad durante un viaje, sino mediante la picadura de mosquitos en el sur de Florida.

El epidemiólogo recomendó adoptar hábitos sencillos para eludir las picaduras durante las horas de mayor actividad del insecto, especialmente durante el amanecer y el atardecer.

Entre sus indicaciones destacan el uso de ropa de color blanco o claro —debido a que los tonos oscuros atraen más a los mosquitos— y la aplicación constante de repelentes de origen natural para proteger la piel sin exponerla a químicos dañinos.

Clima tropical y adaptación ciudadana

El análisis del especialista abarca también la transformación ambiental que experimenta la península de Florida, donde el clima transita progresivamente hacia un entorno más cálido.

“El calor favorece todo lo que es enfermedades infecciosas y de transmisión tropical”, advierte Martínez.

Esta elevación de la temperatura ambiente no solo acorta los periodos de reproducción de los insectos, sino que además altera el comportamiento de la flora y la fauna local.

Sin embargo, el especialista aseguró que las condiciones de infraestructura en el estado, como el uso masivo de aire acondicionado y un alto nivel de higiene, reducen drásticamente la propagación masiva de epidemias.

Martínez concluyó con un llamado a la concienciación ambiental como herramienta de supervivencia: “Debemos adaptarnos a estos cambios climáticos y convivir con la naturaleza, no esperar a que la naturaleza se adapte a nosotros”.