martes 4  de  agosto 2026
FLORIDA

Arrestan en aeropuerto de Miami al exfutbolista colombiano Diego Serna por tráfico de drogas

El exjugador de Los Angeles Galaxy llegó al aeropuerto de Miami con dos mochilas que contenían siete frascos con casi 9.000 pastillas de hidrocodona

El colombiano Diego Serna (derecha y vestido de amarillo) juega su primer partido con Los Angeles Galaxy en su juego de la Major League Soccer en agosto de 2003 en el Home Depot Center en Carson, California. Archivo.&nbsp; &nbsp;

El colombiano Diego Serna (derecha y vestido de amarillo) juega su primer partido con Los Angeles Galaxy en su juego de la Major League Soccer en agosto de 2003 en el Home Depot Center en Carson, California. Archivo. 

 

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — Las autoridades de Estados Unidos arrestaron en el Aeropuerto Internacional de Miami al exfutbolista colombiano Diego Serna y lo acusaron de tráfico de drogas por intentar ingresar a Estados Unidos con casi 9.000 pastillas de hidrocodona.

El exjugador de Los Angeles Galaxy o New England Revolution, de la Major League Soccer (MLS), y de Once Caldas de la liga colombiana, entre otros equipos, llegó al aeropuerto de Miami el pasado miércoles con dos mochilas que contenían siete frascos con los opiáceos, según documentos judiciales.

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Las autoridades colombianas habían avisado a la policía estadounidense sobre el material que transportaba Serna, quien admitió todo a su llegada y se ofreció a colaborar, según los documentos judiciales.

El exfutbolista, de 52 años, citó a una mujer en la zona de salidas del aeropuerto para entregarle la mochila con la droga bajo la supervisión de los agentes. Después del intercambio, fue detenida por las autoridades.

Según la declaración de Serna, un conocido pagó su pasaje de avión a cambio de transportar el cargamento. Tras comparecer ante un tribunal federal, el exdelantero quedó en libertad bajo una fianza de 100.000 dólares.

La audiencia para la lectura de cargos está programada para el 20 de agosto.

FUENTE: Con información de EFE

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