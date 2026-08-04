Déficit comercial de EEUU se reduce en junio

El déficit comercial de Estados Unidos bajó ligeramente en junio debido a una caída más marcada de las importaciones que de las exportaciones, aunque a un nivel menor a lo esperado, según datos publicados el martes por el Departamento de Comercio.

En lo que va de año, el déficit de bienes y servicios se redujo en 189.300 millones de dólares, o un 33,8 %, frente al mismo período de 2025, mientras que las exportaciones aumentaron 198.300 millones de dólares (11,7 %) y las importaciones subieron 9.000 millones de dólares (0,4 %).

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En junio, la balanza comercial de bienes y servicios registró un déficit de 73.300 millones de dólares, frente a 77.600 millones del mes anterior, cuyas cifras permanecen sin cambios tras revisión.

El dato es inferior a lo previsto por los analistas, que esperaban que el déficit se redujera a 72.900 millones de dólares, según el consenso publicado por Briefing.com.

Esto supone un descenso de 4.400 millones de dólares respecto a la cifra revisada de 77.600 millones de dólares de mayo, en coincidencia con los vaivenes provocados por la guerra comercial impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En junio, las importaciones estadounidenses decrecieron un 1,8 % con respecto al mes anterior, hasta los 388.000 millones de dólares, mientras que las exportaciones cayeron un 0,9 %, hasta los 314.700 millones de dólares.

Déficit comercial baja con fuerza

La bajada en el déficit de bienes y servicios reflejó una reducción de 3.900 millones de dólares en el saldo negativo de bienes, hasta 102.100 millones, y un aumento de 500 millones de dólares en el superávit de servicios, hasta los 28.800 millones.

En la primera mitad del año el déficit comercial estadounidense sigue, no obstante, bajando con fuerza, en torno al 33,8% respecto al mismo periodo del año anterior. En el primer semestre del año pasado las empresas habían anticipado los aranceles del presidente Donald Trump e importaron masivamente.

Las exportaciones retrocedieron principalmente debido a la caída de los precios de la energía, que impacta en los ingresos generados por ventas de hidrocarburos.

Las exportaciones de servicios, en cambio, aumentaron, gracias a los viajes y a los servicios financieros principalmente.

Los viajes se explican por el Mundial, que se celebró en junio y julio con Estados Unidos como una de sus sedes.

En materia de importaciones, la caída afecta principalmente a los bienes de inversión, en particular los equipos informáticos, pero también a los productos farmacéuticos.

Las importaciones de servicios han aumentado ligeramente.

FUENTE: Con información de AFP.