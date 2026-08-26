EEUU anuncia sanciones contra grupos terroristas violentos de extrema izquierda del mundo

El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC.

HINGTON. - El gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de sanciones contra grupos terroristas violentos de extrema izquierda que operan en países de Europa y en el territorio estadounidense, como parte de la política de seguridad nacional que ha intensificado en las últimas semanas.

El Departamento de Estado informó este miércoles medidas contra la A/I Collective, con sede en Italia y que “proporciona la infraestructura digital a las células de Antifa y otras redes de izquierda radical en Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo”, según su comunicado.

MIGRACIÓN EEUU pausa citas para visados de inmigrante en todo el mundo, ¿cuál es la causa?

SEGURIDAD EEUU elimina a Siria de la lista de países patrocinadores del terrorismo

También mencionó a “Autistici/Inventati”. “Está siendo designada en virtud de la orden ejecutiva 13224, como fue enmendada, por haber asistido materialmente, haber auspiciado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes y servicios o haber apoyado un acto de terrorismo”.

Come parte de las sanciones se bloquean bienes e intereses bajo la jurisdicción de los Estados Unidos, y se “prohíbe de manera general” a todas las personas estadounidenses realizar cualquier transacción con ellas.

EEUU contra terroristas de izquierda

“Las redes terroristas violentas de extrema izquierda, como las que son objeto de estas medidas hoy, suponen una amenaza para Estados Unidos y nuestros socios extranjeros”, afirmó Thomas “Tommy” Pigott, portavoz del Departamento de Estado en la nota oficial.

Se explicó que la decisión, basada en la orden ejecutiva 13224, obedece al compromiso del gobierno, expresado en la Reunión ministerial sobre el resurgimiento del terrorismo político llevada a cabo el 16 de julio pasado, de luchar “contra el resurgimiento del terrorismo político de extrema izquierda” orientado a identificar y desarticular redes internacionales “que organizan, facilitan y cometen actos de violencia”.

La orden ejecutiva tiene como objetivo designar “a terroristas, organizaciones terroristas, líderes y encargados de grupos terroristas, así como a quienes presten apoyo a terroristas o a actos de terrorismo”, en un esfuerzo para abordar la amenaza del terrorismo transnacional de extrema izquierda.

Según sostiene el Departamento de Estado, “toda la gama de servicios digitales de A/I está diseñada específicamente para proporcionar a los grupos terroristas de extrema izquierda los medios necesarios para organizarse, reclutar miembros, comunicarse y llevar a cabo ataques violentos, todo ello estando fuera del alcance de la ley”.

“Sus herramientas se utilizan con frecuencia para compartir información sobre objetivos, manuales tácticos y técnicas, así como comunicados de militantes de izquierda, entre los que se incluyen muchos de los grupos Antifa más activos y violentos de Estados Unidos”, afirmó.

Sanciones sin refugio

Ante esto, el comunicado señala que las entidades financieras y otras personas “pueden correr el riesgo de ser objeto de sanciones por participar en ciertas transacciones o actividades en las que intervengan las entidades designadas”

Especifica entre las prohibiciones la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, a, o en beneficio de las entidades designadas.

“La realización de ciertas transacciones en las que participen las entidades designadas también puede suponer el riesgo de que se impongan sanciones secundarias a las entidades financieras extranjeras participantes”.

El incumplimiento de las sanciones de Estados Unidos puede dar lugar a la imposición de sanciones civiles o penales a personas estadounidenses y extranjeras, advierte el comunicado.

“No habrá refugio para los extremistas violentos que declaran la guerra a nuestra civilización y conspiran para socavar la ley y el orden, destruir infraestructuras críticas, agredir a opositores políticos u ocultar sus delitos a las autoridades”, dijo.

FUENTE: Con información del Departamento de Estado, comunicado