Florida rechaza acuerdo con Meta y mantiene demanda por "daños" a niños

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, rechazó el acuerdo de 16.680 millones de dólares al que llegó Meta con varios estados de Estados Unidos.

Uthmeier indicó que Florida persistirá en su demanda contra la empresa tecnológica por los "daños" que causan Facebook e Instagram a los niños.

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"Rechazamos el débil intento de pago de Meta. Meta sabe del daño que ha causado, y los haremos rendir cuentas en Florida", publicó Uthmeier en sus redes sociales.

El fiscal señaló que "Florida no se unió al acuerdo" al que llegó Meta con 29 estados, como California, Colorado y Nueva Jersey, para evitar un juicio federal por las demandas que acusaban a la empresa de diseñar sus redes sociales para generar adicción entre menores de edad.

Por ello, advirtió a los ejecutivos de la compañía de que "los verá en la Corte".

El gran daño a los niños

"Los pagos son una miseria en comparación con los profundos daños que las funciones adictivas de Meta, diseñadas para generar ganancias, infligieron en los niños, y un simple golpe en la muñeca para una corporación billonaria que pagará más a sus abogados que a los estados", argumentó Uthmeier.

Las demandas también acusan a la compañía de engañar al público sobre los peligros de sus plataformas, ignorar los daños causados a la salud mental y física de los jóvenes, y violar la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA) al recopilar datos de menores de edad.

Meta aceptó el acuerdo para evitar prolongar los litigios, pero niega estas acusaciones y cualquier responsabilidad, además de comprometerse a implementar protecciones para los usuarios adolescentes (de entre 13 y 17 años) y menores de 13 años.

Las declaraciones de Uthmeier revela los crecientes embates legales contra las empresas de redes sociales de Florida, que aprobó en 2024 una ley que prohíbe a los niños menores de 14 años tener una cuenta activa.

El fiscal estatal anunció en junio una demanda contra TikTok por considerar que sus contenidos son "adictivos" para los niños y adolescentes y otra contra OpenAI al acusar a su herramienta de inteligencia artificial (IA) ChatGPT de crear adicción, contribuir a la planificación de tiroteos y debilitar el pensamiento crítico.

FUENTE: Con información de EFE.