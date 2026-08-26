Trump asegura que no hay prisa en Irán tras cumplir objetivos

El presidente Donald J. Trump habla en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca.

El presidente Donald J. Trump dijo este miércoles que no tiene prisa en retomar algún tipo de negociación con Irán y aseguró que mantiene "una enorme ventaja" y presión sobre el régimen .

Trump afirmó en una entrevista con la cadena catarí Al Jazeera que no ha establecido una fecha límite para que Teherán regrese a negociaciones.

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"No tengo ningún plazo. No tengo prisa. Hemos cumplido nuestros objetivos con mucha ventaja", insistió.

El jefe de la Casa Blanca reiteró que el régimen iraní tiene "una inflación enorme" y su "economía se está desmoronando". También repitió que los líderes iraníes "tratan muy mal a su pueblo y están matando a muchísimos manifestantes, a pesar de que ya no hay protestas por el pánico que sembraron mediante la represión y decenas de miles de crímenes".

Las declaraciones de Trump tienen lugar dos días después de que Washington presentara la Operación Paria Económico, que busca sancionar a todo aquel que comercie con Irán.

Nuevas sanciones económicas y financieras más bloqueo

Estas nuevas acciones se unen al bloqueo naval estadounidense sobre puertos y costas de Irán, que tomó como arma el Estrecho de Ormuz, lo que ha afectado el suministro de crudo para Europa y Asia e hizo subir el precio de los hidrocarburos.

Preguntado sobre si las medidas económicas son más eficaces que un ataque militar, el presidente respondió: "Creo que ambas son efectivas".

Trump aseguró la víspera que las fuerzas militares de su país han desminado el Estrecho de Ormuz y advirtió a Irán sobre cualquier intento de colocar nuevos explosivos en la importante vía de comercio libre internacional.

A su vez, el lunes pasado, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, afirmó que el Pentágono no ha descartado el uso de "ataques cinéticos" contra objetivos iraníes.

La ofensiva inicial comenzó junto a Israel el 28 de febrero pasado y se ha extendido por seis meses con períodos de tregua y negociaciones que Irán ha utilizado para reabastecerse.