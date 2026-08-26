miércoles 26  de  agosto 2026
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Revocan visa a activista colombiana que amenazó con hacer invivible gobierno de Abelardo De la Espriella

Christopher Landau, subsecretario de Estado, afirmó que Viviana Marín tiene derecho a expresar sus ideas políticas, pero no a ingresar a EEUU

La activista colombiana, Viviana Marín. (Redes Sociales).

La activista colombiana, Viviana Marín. (Redes Sociales).

Por Valeria Montero

WASHINGTON.- El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, anunció este martes 25 de agosto que fue revocada la visa de Viviana Marín, activista colombiana y secretaria política de la Juventud Comunista de Colombia (JUCO), luego de la polémica que provocaron unas declaraciones suyas tras las elecciones presidenciales.

La viralización de un video de la activista en el cual lanzó amenaza al gobierno colombiano, que encabeza Abelardo De la Espriella, aliado de la administración Trump, obligó a que se tomara la medida.

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El material fue objeto de un examen por parte de las autoridades estadounidenses y casi dos meses después de que Landau advirtiera públicamente que revisaría el caso de Marín, informó sobre la revocatoria de la visa y aseguró que la determinación fue tomada por el Departamento de Estado, bajo la dirección del secretario Marco Rubio.

“Esta es Viviana Marín, una activista política de Colombia. Poco después de que Abelardo De la Espriella fuera elegido presidente el pasado mes de junio, ella instó públicamente al pueblo colombiano a salir a las calles para hacer que el país fuera ‘invivible’ bajo el nuevo gobierno”, señaló Landau.

“No tiene derecho a ingresar a Estados Unidos”

El subsecretario sostuvo que Marín tiene derecho a expresar sus posiciones políticas, pero aseguro que eso no implica que EEUU tenga que permitirle el ingreso a su territorio.

“Si bien tiene pleno derecho a sus opiniones políticas, no tiene derecho a ingresar a Estados Unidos. No damos la bienvenida a quienes ejercen la oposición política mediante la violencia o la intimidación”, manifestó.

Landau calificó el vídeo de “muy preocupante”. Añadió que quienes llaman a la violencia política no son bienvenidos en Estados Unidos.

La revocatoria de la visa se rige por la norma que permite la inadmisibilidad cuando existen motivos razonables para considerar que las acciones de una persona tendrían consecuencias adversas potencialmente graves para la política exterior de los Estados Unidos

La decisión no implica una condena penal contra Marín ni determina responsabilidad por las denuncias presentadas en Colombia. Se trata de una determinación migratoria de Estados Unidos sobre su autorización para ingresar a territorio estadounidense.

La información conocida tampoco confirma que Marín haya sido acusada formalmente de terrorismo en Estados Unidos. Lo que sí está documentado es que en Colombia fue denunciada por una presunta instigación a delinquir a raíz de sus declaraciones públicas.

Fuera de contexto

Marín, posteriormente, aseguró que sus palabras habían sido sacadas de contexto. Según explicó su intervención hacía referencia a la movilización social, y a ejercer una oposición desde las calles de manera pacífica.

Marín es identificada como integrante de las Juventudes Comunistas de Colombia y secretaria política de esa organización en Bogotá. También ha tenido experiencia como asesora en el Concejo de Bogotá.

FUENTE: Con información de Revista Semana/El Espectador/El Colombiano

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