miércoles 26  de  agosto 2026
MÉXICO

Claudia Sheinbaum separa del cargo a gobernador de Sinaloa acusado de narcotráfico en EEUU

La presidenta de México tomó la decisión contra el político oficialista Rubén Rocha Moya, 32 horas después de que este retomó sus labores, tras protestas

Claudia Sheinbaum informó la visita de altos funcionarios de EEUU a México

Claudia Sheinbaum informó la visita de altos funcionarios de EEUU a México

EFE/José Méndez
Por Julián Varela

CIUDAD DE MEXICO.- La presidente de México, Claudia Sheinbaum, resolvió separar del cargo definitivamente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aliado del partido Morena y acusado de vínculos con el Cartel de Sinaloa por EEUU, a 32 horas de que el político se reincorporara al cargo, luego de una licencia temporal pedida desde mayo.

“Esta vez la licencia es definitiva”, dijo Sheinbaum durante su habitual conferencia de prensa, sin dar mayores detalles.

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"Si estás bajo investigación, yo creo es mejor separarte del cargo”, dijo refiriéndose a Rocha Moya, cercano al expresidente Andrés López Obrador, en alusión al proceso que adelanta la justicia estadounidense.

“No sé qué llevó al gobernador con licencia a regresar. No he hablado con él, tampoco pienso hablar con él", añadió, mientras aumentan las tensiones políticas en torno al gobierno de Sheinbaum, envuelto en escándalos por el contrabando de gasolina denominado el huachicol fiscal.

Se informó que el parlamento de Sinaloa designó a Graciela Domínguez Nava, miembro del partido Morena y dos veces diputada, como gobernadora interina tras la salida de Rocha Moya.

Presiones contra el gobernador

Rocha Moya pidió una licencia temporal el 1 de mayo pasado luego de que EEUU solicitó su arresto y extradición en el marco de una investigación por vínculos con el poderoso Cartel de Sinaloa, ciudad de la que es gobernador.

Según los reportes, la presidenta mexicana habría considerado imprudentes ciertas actuaciones del político oficialista en la gobernación, cuyo periodo culmina en octubre de 2027, pero no fueron precisadas.

Agencias reportaron numerosas protestas que exigían la renuncia del gobernador de Sinaloa frente a la sede del gobierno regional en la capital Culiacán.

Acusación en EEUU

En abril pasado, Rocha Moya fue acusado ante un tribunal federal de cargos de narcotráfico y específicamente por haberse asociado con el Cartel de Sinaloa, según informó el Departamento de Justicia de EEUU.

En el proceso penal también están incluidos otros nueve funcionarios, pertenecientes al partido de López Obrador y de Sheinbaum, de delitos de tráfico de drogas y armas.

"Se les acusa de haberse asociado con el Cartel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos", informó el comunicado reseñado por agencias.

A pesar de esta acusación, Rocha Moya se mantuvo durante un mes en el cargo.

FUENTE: Con información de agencias, ntn24.com

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