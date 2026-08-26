miércoles 26  de  agosto 2026
TRAGEDIA

Al menos 160 fallecidos por deslave en Nepal; tres estadounidenses entre los desaparecidos

La inundación masiva por la crecida de un río frontera con China ha dejado saldo de 1000 desaparecidos e inumerables heridos. Existe el riesgo de una nueva crecida

Las casas en Nepal quedaron bajo el lodo (AFP)

Las casas en Nepal quedaron bajo el lodo (AFP)

Por Elena Moreno

KATMANDÚ.- Hasta ahora, se contabilizan al menos 160 personas fallecidas tras las inundaciones y el deslave que golpearon este miércoles el norte de Nepal. El número de desaparecidos, de acuerdo con datos extraoficiales se ubica entre 700 y 1000. La policía de Nepal informó que recuperó 157 cuerpos, mientras los rescatistas intentan encontrar supervivientes en una zona montañosa y de difícil acceso, en las estribaciones del Himalaya.

De acuerdo con la información proporcionada por la Oficina de Turismo de Nepal, con base en los reportes de agencias de viajes y turismo, entre los desaparecidos también están: tres estadounidenses, 105 indios, 17 malasios, 12 británicos, cuatro sudafricanos, un australiano, un neerlandés, dos españoles y un portugués.

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La información, que también fue verificada con guías, autoridades locales y cuerpos de seguridad, incluye además a 93 ciudadanos nepalíes.

Las autoridades y agencias de viajes todavía tratan de confirmar la nacionalidad de otros 111 extranjeros incluidos en la lista de desaparecidos.

Los 384 viajeros estaban repartidos entre una decena de agencias de turismo y se encontraban en la zona afectada o transitaban por ella cuando una riada repentina golpeó la cuenca del río Bhote Koshi, en el distrito de Rasuwa, cerca de la frontera con el Tíbet (China).

Crecida devastadora

La crecida de horas del río fue devastadora. Un torrente de lodo y escombros desbordó el cauce, sepultó edificios y desencadenó una búsqueda frenética para encontrar a supervivientes entre los escombros.

Los medios estatales chinos informaron de “numerosas víctimas” a causa de un deslizamiento de tierra en una zona fronteriza con Nepal, en la región vecina del Tíbet, y el presidente, Xi Jinping, ordenó una operación de rescate "a gran escala".

En las imágenes compartidas por la policía de Nepal podía verse un río desbordado, barriendo a su paso varias casas en el distrito de Rasuwa. En otra imagen, se apreciaba una vivienda rodeada de barro.

Suman Chalise, un profesor de 34 años, en la localidad nepalí de Nuwakot, contó: “Vi cómo las aguas se llevaban por delante ocho o nueve camiones, además de casas y personas".

"Fue absolutamente desgarrador. Fui testigo de una devastación de tal magnitud que nunca había visto nada igual", añadió. "Fue absolutamente desgarrador. Fui testigo de una devastación de tal magnitud que nunca había visto nada igual", añadió.

La inundación golpeó Syabrubesi, el punto de partida de la popular ruta de senderismo de Langtang, así como otras zonas utilizadas por viajeros para la peregrinación hindú a Kailash Mansarovar.

Numerosas víctimas”

Un portavoz de la policía dijo a la AFP que las autoridades desconocían el alcance de los daños, pero aseguró que habían “alertado a las personas que se encuentran cerca de la ribera del río para que se alejan”.

Raju Bhadel, de 56 años, relató que recibió una llamada de su cuñado durante la mañana.

“Estaban llorando y dijeron que su casa estaba arrasada. Tres miembros de la familia fueron rescatados, pero su hermano sigue desaparecido”, afirmó.

Las inundaciones y los esclavos son frecuentes durante la temporada del monzón durante el verano boreal en Nepal y en todo el sur de Asia.

Según los científicos, el cambio climático aumenta la intensidad y la frecuencia de este tipo de fenómenos.

La cadena estatal china CCTV informó el miércoles que “un avance de tierra en el lado nepalí produjo numerosas víctimas y desaparecidos en el puerto de Gyirong”, el paso que conecta la región autónoma del Tíbet con Nepal.

El presidente chino, Xi Jinping, afirmó que “la tarea más urgente es hacer todo lo posible para buscar y rescatar a las personas desaparecidas (...) atender rápidamente a los heridos y reducir al mínimo el número de víctimas”, informó CCTV.

El deshielo

Los equipos de emergencia creen que la inundación ha sido causada por el deshielo de la nieve que había caído en el río Bhote Koshi, que fluye desde el Tíbet hasta Nepal, señala la BBC. Las riadas han arrasado con el distrito de Rasuwa y en vídeos compartidos por la Policía de Nepal y otros usuarios en redes sociales se muestra torrentes de agua enlodada atravesando los valles montañosos de este distrito del Himapaya, limítrofe con China.

Las inundaciones provocaron destrozos en las comunicaciones y suministro eléctrico. Desde Nepal se atribuye este fenómeno a un terremoto sufrido horas antes.

Pueblos enteros arrasados

David Fisher, director para Nepal de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) afirmó que "pueblos enteros y zonas de mercados fueron arrasados".

La organización está enviando suministros de emergencia, entre ellos mantas, botiquines de primeros auxilios, camillas y bolsas para cadáveres.

La agencia nepalí de gestión de desastres señaló que los datos satelitales de Planet Labs indican que un "desprendimiento de nieve y rocas" en la frontera entre Nepal y China podría haber causado las inundaciones.

El Ejército nepalí realizó búsquedas aéreas y rescató a decenas de personas del distrito de Rasuwa, uno de los más afectados, informó el gobierno.

El primer ministro de Nepal, Balendra Shah, hizo un llamado a la unidad pero también pidió a la población "paciencia".

"Quiero asegurarles que no están solos en estos momentos difíciles: el Estado está con ustedes con todos sus medios y recursos", afirmó Shah en un comunicado publicado en las redes sociales. "Quiero asegurarles que no están solos en estos momentos difíciles: el Estado está con ustedes con todos sus medios y recursos", afirmó Shah en un comunicado publicado en las redes sociales.

Riesgos de una nueva crecida

La cadena estatal china CCTV informó el miércoles que "un avance de tierra en el lado nepalí produjo numerosas víctimas y desaparecidos en el puerto de Gyirong", el paso que conecta la región autónoma del Tíbet con Nepal.

El presidente chino afirmó que "la tarea más urgente es hacer todo lo posible para buscar y rescatar a las personas desaparecidas (...) atender rápidamente a los heridos y reducir al mínimo el número de víctimas", informó CCTV.

El mandatario solo suele expresarse después de catástrofes cuando el saldo de muertos es muy elevado.

Las inundaciones y los esclavos son frecuentes en la temporada del monzón durante el verano boreal en Nepal y en todo el sur de Asia.

Según los científicos, el cambio climático aumenta la intensidad y la frecuencia de este tipo de fenómenos.

Qianggong Zhang, un responsable del Centro para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD) encargado de riesgos climáticos y ambientales, advirtió sobre la posibilidad de una segunda crecida.

"Dado que aún hay un bloqueo en la parte alta del río fronterizo entre Nepal y China, las autoridades advierten que podría producirse una segunda crecida", declaró.

No fue un terremoto

El Servicio Geológico de Estados Unidos ((USGS) determinó que que el eventó registrado inicialmente como un terremoto de 4.4 en Nepal, fue en realidad generado por un deslizamiento de tierra. actualizó el evento a una magnitud de 5.2 , clasificado como deslizamiento y situó su origen a unos 55 kilóimetros al noroeste de Kodari, en Nepal.

El USGS detalló que la ubicación se hizo a partir de imágenes satelitales.

FUENTE: Con información de EFE/AFP/ABC/UHN Plus/ Servicio Geológico de Estados Unidos

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