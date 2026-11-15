Antonelli, el heredero que soñó con ser Senna

Un casco en homenaje a la leyenda brasileña de la Fórmula 1, Ayrton Senna, usado por el recién coronado campeón mundial de la categoría y piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, de Italia.

Hay sueños que nacen de la admiración y terminan convirtiéndose en historia. Kimi Antonelli acaba de escribir uno de esos capítulos en la Fórmula 1 : conquistar el campeonato mundial siguiendo, en cierta manera, las huellas de Ayrton Senna , el piloto que desde niño ha representado su mayor inspiración.

El italiano, de apenas 19 años, alcanzó la cima del automovilismo después de una temporada extraordinaria en la que sus actuaciones al volante de Mercedes lo convirtieron en uno de los grandes protagonistas de la categoría.

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Cinco victorias consecutivas en el inicio del campeonato, una de ellas con un Grand Chelem en las calles de Mónaco, terminaron de alimentar una comparación que iba mucho más allá de los resultados.

Antonelli tiene en Senna a su ídolo. No es un secreto ni una admiración pasajera. Su fascinación por el brasileño ha marcado su formación como piloto, hasta el punto de que, según trascendió, antes de comenzar esta temporada visitó su tumba y se imaginó alcanzando el título mundial que su referente había conquistado en tres ocasiones.

Un sueño que ahora tiene forma de realidad

Las semejanzas tampoco pasan inadvertidas. El talento precoz, la velocidad a una vuelta, la determinación en carrera y hasta el cabello castaño y rizado del joven italiano han alimentado los paralelismos con el brasileño. Su contundencia en Mónaco, precisamente uno de los circuitos donde Senna construyó buena parte de su leyenda, añadió un ingrediente especial a la historia.

Pero en Mercedes han preferido mantener los pies en la tierra. Toto Wolff, director de la escudería, ha insistido en evitar las comparaciones prematuras.

Para el austríaco, Senna fue un gigante del deporte, tanto por su dimensión humana como por sus extraordinarias condiciones al volante, y colocar semejante etiqueta sobre un piloto de 19 años supone una presión innecesaria.

“Él es Kimi, Senna era Senna”, resumió Wolff, quien considera que el italiano debe construir su propio camino antes de ser medido con los estándares de una leyenda.

La admiración, sin embargo, ha encontrado un bonito capítulo en esta historia.

El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, celebra luego de coronarse como campeón de la temporada de Fórmula 1, el 1 de noviembre de 2026. CARL DE SOUZA / AFP

Después de coronarse campeón en México, Antonelli visitó a la familia Senna antes de competir en Brasil y llegó a Interlagos con un casco amarillo, evocando los colores que hicieron inconfundible al paulista. Un gesto cargado de simbolismo para alguien que creció imaginando que algún día podría levantar el mismo trofeo que su ídolo.

Brasil todavía espera a su próximo campeón mundial. Desde el último título de Senna, en 1991, ningún otro piloto de ese país ha vuelto a conquistar la corona. Sin embargo, ahora es un joven italiano quien parece recoger parte de aquel legado, no por nacionalidad, sino por admiración y estilo.

Antonelli no necesita convertirse en otro Senna. Su primer campeonato ya le pertenece y representa el comienzo de una historia propia. Pero hay algo especial en que aquel niño que soñaba con emular a su héroe haya terminado convirtiéndose en campeón del mundo. Quizás, como dijo Wolff, todavía sea un “Senninha’. El tiempo dirá hasta dónde puede llegar.