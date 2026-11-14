lunes 16  de  noviembre 2026
POLÍTICA

¿Qué negocian Trump, Putin y Xi? La Casa Blanca revela los temas de su histórica reunión

Trump dejó claro que, entre otros temas, discutirá la reducción del arsenal de armas nucleares, dijo una portavoz de la Casa Blanca

El presidente Donald Trump habla con periodistas durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en Washington DC.

El presidente Donald Trump habla con periodistas durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en Washington DC.

AFP
Por Julián Varela

WASHINGTON.- La Casa Blanca confirmó la celebración de una cumbre inédita entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin el próximo jueves en China, en la que abordarán la guerra en Medio Oriente, pero dejarán fuera el conflicto en Ucrania.

"El presidente Trump ha dejado claro que, entre otros temas, discutirá la reducción del arsenal de armas nucleares en el mundo. El presidente cree que esta proliferación es muy peligrosa", declaró el viernes por la noche a la prensa Olivia Wales, una portavoz de la Casa Blanca.

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Ni Pekín ni Moscú confirmaron por el momento el encuentro, y en las últimas semanas se limitaron a mencionar conversaciones al respecto.

"Creo que el presidente sí tiene intención de hablar sobre Irán en la reunión trilateral con Xi Jinping y Vladimir Putin", añadió un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato.

Agregó: Pero Washington tiene "otra vía" de negociaciones con Kiev y Moscú.

El funcionario también dijo que "China no forma realmente parte de esa vía, así que no parece apropiado abordar allí la cuestión de Ucrania". Esto en referencia a las conversaciones que enviados estadounidenses han mantenido en los últimos días con Putin y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

El encuentro entre los líderes de Estados Unidos, China y Rusia, del que se venía especulando desde hace semanas, se llevará a cabo finalmente al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, en el sur de China.

El evento marcará un nuevo paso en el regreso a la escena internacional de Putin, aislado por Occidente desde la invasión de Ucrania en 2022, poco más de un año después de su reunión con Trump en Alaska.

Propuesta de Putin

Luego de las negociaciones ruso-ucranianas celebradas en Abu Dabi bajo mediación estadounidense, Washington aseguró contar con el visto bueno de Moscú para sumar a los europeos a la mesa.

Reunidos el viernes en una cumbre en Dublín, los líderes europeos acordaron acudir representados por cinco países (Francia, Alemania, Reino Unido, Polonia e Italia) y por delegados de la Unión Europea.

"Por primera vez, en las próximas semanas habrá conversaciones de paz concretas en las que los europeos estarán representados", celebró el canciller alemán, Friedrich Merz. Lanzó una advertencia a Estados Unidos antes del viaje de Trump a Shenzhen: "Por favor, nada de sorpresas".

A mediados de octubre, The Wall Street Journal reveló la idea de esta cumbre trilateral. Según el diario, fue el propio Putin quien, en pleno acercamiento con Trump, propuso el encuentro a sus homólogos para negociar el fin del conflicto en Ucrania, sin la presencia de Kiev ni de los europeos.

Esa posibilidad despertó el temor a que Washington, Pekín y Moscú cedieran a la tentación de repartirse el mundo en una nueva Yalta, en alusión a la histórica conferencia de febrero de 1945 entre el estadounidense Franklin D. Roosevelt, el británico Winston Churchill y el soviético Iósif Stalin.

Tampoco está previsto que Trump se reúna a solas con Putin, a diferencia de Xi, con quien almorzará el jueves.

Será su cuarto cara a cara desde que el republicano regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, en un encuentro que previsiblemente tendrá a la inteligencia artificial como eje central.

"La situación de Nvidia no debería tener incidencia en el viaje", aseguró otro funcionario estadounidense bajo condición de anonimato.

El control a las exportaciones de microchips está en el centro del escándalo que forzó la renuncia de Jensen Huang al frente del gigante de los semiconductores, tras salir a la luz su relación extramatrimonial con una mujer acusada de ser una espía china.

FUENTE: Con información de AFP

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