Comando Sur de EEUU refuerza su presencia militar en Guantanamo en medio de tensiones con Cuba

El general Francis L. Donovan (centro); al jefe del Estado Mayor General y primer viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (MINFAR), el general Roberto Legra Sotolongo (segundo desde la izquierda); y a otros oficiales militares cubanos, durante un encuentro en el perímetro de la Estación Naval de los Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba, el 29 de mayo de 2026.

MIAMI.- El jefe del Comando Sur de EEUU , general Francis L. Donovan , supervisó ejercicios de fuego real y maniobras tácticas en la Base Naval de Guantánamo , según informó la institución militar a través de su cuenta oficial en la red social X.

De acuerdo con el reporte castrense, la visita tuvo lugar el pasado 12 de noviembre e incluyó la observación directa del entrenamiento de los infantes de marina pertenecientes a la Task Force Secure, con el objetivo de garantizar la preparación operativa y respaldar los requisitos de la misión estadounidense en el enclave estratégico del Caribe.

Según las imágenes difundidas por el Comando Sur, Donovan impartió instrucciones en el terreno a los efectivos militares mientras las tropas operaban armamento pesado durante las prácticas.

Desde que asumió el liderazgo de SOUTHCOM en febrero de 2026, el general Francis L. Donovan ha impulsado el fortalecimiento y la modernización de la base naval, una agenda que sigue a su encuentro en el perímetro de la instalación en mayo con altos mandos militares del régimen cubano, incluido el teniente general Roberto Legrá Sotolongo, para abordar asuntos de seguridad operativa, así como a la visita realizada en junio por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien advirtió a La Habana contra la adquisición de armamento con capacidad de alcanzar territorio estadounidense.

Operational readiness at GTMO:#SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan observes Marines of Task Force Secure conduct a Live Fire and Maneuver training exercise at Naval Station Guantanamo Bay, Cuba, Nov. 12, 2026. The task force is conducting training to maintain operational… pic.twitter.com/sFvpHS1PXL — U.S. Southern Command (@Southcom) November 14, 2026

El despliegue de estas maniobras coincidió con declaraciones del presidente Donald Trump, quien en una entrevista telefónica transmitida el mismo 12 de noviembre expresó su intención de "resolver el tema de Cuba" antes de concluir su mandato.

Al ser consultado sobre la posibilidad de recurrir a la fuerza militar frente al régimen de La Habana, el mandatario destacó el papel de Marco Rubio para atender la situación de la isla y afirmó que Cuba atraviesa un deterioro profundo, calificándola como una nación que "ha fracasado" y señalando que su Administración mantiene una vigilancia estrecha sobre el país.

FUENTE: Con información de U.S. Southern Command