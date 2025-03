EEUU confirma retiro de visado a unos 300 extranjeros que participan en actividades de apoyo a Hamás

Desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca el 20 de enero, el gobierno ha tomado medidas contra estudiantes extranjeros que encabezan protestas contra Israel en los campus universitarios por la guerra en Gaza.

El caso más sonado es el de Mahmoud Khalil, líder de las protestas en la Universidad de Columbia en Nueva York, arrestado y trasladado a Luisiana para iniciar su proceso de deportación, pese a ser residente permanente de Estados Unidos.

"Le revocamos el visado"

Durante un acto con el presidente de Guyana, Irfaan Ali, el secretario Rubio fue entrevistado por la prensa por la reciente detención de una estudiante turca en Boston en represalia por la redacción de un artículo de opinión sobre la guerra en Gaza y su participación en las manifestaciones en apoyo al grupo terrorista Hamàs. "Le revocamos el visado", reconoció.

"Si solicitas un visado para entrar a Estados Unidos y ser estudiante, y nos dices que la razón por la que vienes no es solo porque quieres escribir artículos de opinión, sino porque quieres participar en movimientos que están involucrados en hacer cosas como vandalizar universidades, acosar a estudiantes, asaltar edificios o crear un alboroto, no te vamos a dar un visado", aseveró.

Así las cosas, Rubio acusó a la estudiante turca de formar parte de grupos que han desatado el caos en los principales campus universitarios del país, razón por la que las autoridades estadounidenses tienen la facultad de revocar estos permisos de entrada al país.

"Si miente, obtiene una visa y luego entra a Estados Unidos y con esa visa participa en ese tipo de actividad, le quitaremos la visa", sentenció.

Quién entra de visita y quién no

De hecho, Rubio ha ido un paso más allá y animó al resto de países a que hagan lo propio y expulsen a aquellas personas que no se comporten de forma adecuada mientras gozan de un visado. "¿Por qué debería permitir un país que la gente venga a perturbar?", se preguntó el secretario de Estado.

"Cada país del mundo tiene derecho a decidir quién entra de visita y quién no. Si me invitas a tu casa, ¿por qué dices: 'Quiero ir a cenar a tu casa', y voy y empiezo a echar barro en tu sofá y a pintar con spray tu cocina? Te apuesto a que me vas a echar. Bueno, pues haremos lo mismo si vienes de visita a Estados Unidos y nos causas alboroto", remachó Rubio.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) confirmó esta madrugada el arresto de Rumeysa Ozturk después de que previamente se difundiera un vídeo grabado por una cámara de vigilancia en la que varios agentes vestidos de paisano rodeaban a la estudiante mientras caminaba sola.

Posteriormente, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional confirmó que Ozturk "participó en actividades de apoyo a Hamás", si bien no especificó cuáles eran esas supuestas actividades. Por tanto, ha sido Rubio quien este jueves, varias horas después del arresto, confirmó que la estudiante había redactado un artículo sobre la guerra y participado en actos violentos.

El gobierno del presidente Donald Trump sostiene que la protección constitucional estadounidense a la libertad de expresión no aplica a ciudadanos extranjeros y acusa a estudiantes activistas de crear un ambiente peligroso para los estudiantes judíos.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP