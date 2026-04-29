EEUU desvela planes para "edición limitada" de pasaportes que incluyen imagen de Trump

Imagen de la futura "edición limitada" de pasaportes de Estados Unidos que incluirán la imagen del presidente, Donald Trump.

WASHINGTON.- La foto de Donald Trump aparecerá pronto en algunos pasaportes de Estados Unidos, en una edición limitada para conmemorar el 250º aniversario de la Declaración de Independencia que se celebra este año, confirmó el Departamento de Estado el martes.

Un artículo de Fox News, compartido por un portavoz del Departamento de Estado, mostró una imagen de Trump en el pasaporte superpuesta sobre la Declaración de Independencia.

Debajo está la firma de Trump en oro. Una segunda edición limitada muestra una pintura de los padres fundadores estadounidenses.

"Mientras Estados Unidos celebra su 250º aniversario en julio, el Departamento de Estado se prepara para emitir una cantidad limitada de pasaportes estadounidenses especialmente diseñados para conmemorar esta ocasión histórica", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Hay pocos precedentes modernos en el mundo, y menos aún en una democracia, de fotos de líderes en ejercicio que aparecen en los pasaportes, ya que la mayoría de los países prefieren representar imágenes históricas o de la naturaleza.

Demócratas en contra

Congresistas del partido Demócrata criticaron al secretario de Estado, Marco Rubio, por la iniciativa.

"El secretario Rubio debería pasar más tiempo en convencer a su jefe de terminar la guerra que eligió en Irán, y menos en desperdiciar el dinero de los contribuyentes estadounidenses para alimentar la vanidad de Trump", escribieron en X los demócratas del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

Los pasaportes estadounidenses actuales muestran varias escenas de la historia del país, como el alunizaje, junto con lugares o monumentos históricos como la Estatua de la Libertad.

Desde que regresó al cargo en 2025, varios edificios gubernamentales en Washington han colocado pancartas con la imagen de Trump, que también impuso su nombre al Centro Kennedy de artes escénicas y al desmantelado Instituto de la Paz de Estados Unidos.

El mes pasado, el Departamento del Tesoro dijo que la firma de Trump comenzaría a aparecer en billete de dólar, en otro hecho sin precedentes.

El artículo de Fox News decía que los pasaportes con temática de Trump solo se expedirían en Washington y que dejarían de emitirse cuando se agotara su disponibilidad.

Los actuales pasaportes estadounidenses incluyen imágenes de la historia del país, por lo que Trump se convertiría en el primer presidente en ejercicio en aparecer en estos documentos, en el marco de las acciones de la Administración para incluir el nombre del mandatario en diversas instituciones, incluido el Centro Kennedy.

FUENTE: Con información de AFP/Europa Press