miércoles 29  de  abril 2026
ACUERDOS

EEUU asegura que su sector privado está listo para fase de recuperación económica de Venezuela

"Nuestra prioridad: un entorno empresarial de alto nivel y preparado para la inversión", dijo el encargado de negocios de EEUU en Venezuela, John Barret

La bandera de Estados Unidos ondea en la sede diplomática estadounidense en Caracas, Venezuela.

La bandera de Estados Unidos ondea en la sede diplomática estadounidense en Caracas, Venezuela.

AFP
Grúas y contenedores se ven en la Terminal de Contenedores de Red Hook en la ciudad de Nueva York el 14 de abril de 2026.

Grúas y contenedores se ven en la Terminal de Contenedores de Red Hook en la ciudad de Nueva York el 14 de abril de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, aseguró este martes que las empresas privadas de su país y de Venezuela están listas para impulsar la fase de recuperación económica, tras celebrar una reunión con la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (Venamcham).

"Nuestra prioridad: un entorno empresarial de alto nivel y preparado para la inversión", dijo Barrett en un mensaje publicado por la Embajada de Estados Unidos en X.

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Además, el diplomático aseguró que su primera reunión con Venamchan confirma que los empresarios de ambos países están listos para esta fase, sin ofrecer mayores detalles de lo conversado durante el encuentro.

Horas más tarde, Barret reiteró en un video en Instagram que todos sus esfuerzos están enfocados en "seguir obteniendo resultados que impulsen en plan de tres fases" del presidente de EEUU, Donald Trump, para Venezuela: estabilización, recuperación y transición.

"Seguimos implementando las tres fases, en especial, la recuperación económica", añadió. En el video, Barret resume todas las actividades que realizó desde su llegada al país hace cinco días, y tras agradecer a los caraqueños por "su cálida bienvenida".

El funcionario legó a Venezuela el pasado jueves y sustituyó a la diplomática Laura Dogu, nombrada a finales de enero como encargada de negocios para reabrir la misión diplomática tras siete años de relaciones rotas.

Luego de la llegada a Venezuela de Barrett, la gobernante encargada del país, Delcy Rodríguez, expresó que espera continuar la agenda de trabajo con Estados Unidos.

Luego de la captura de Nicolás Maduro en enero pasado, Rodríguez asumió como mandataria encargada y ha colaborado estrechamente con la Administración de Donald Trump en el establecimiento de una alianza estratégica que incluye las áreas de hidrocarburos y de la minería, entre otros aspectos.

Transformación de Venezuela

Barrett instó el lunes a los miembros de la Cámara Petrolera de Venezuela a aprovechar la que consideró como una "oportunidad histórica" después de que el país estableció relaciones con EEUU y acordaron la apertura en el sector energético venezolano.

El encargado de negocios consideró que el sector privado, incluyendo la inversión de Estados Unidos, es el "motor de la transformación de Venezuela en un centro energético mundial, y un pilar esencial para la estabilización y la recuperación económica".

FUENTE: Con información de EFE

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