EEUU: el equinoccio de otoño comienza este 23 de septiembre

El equinoccio de otoño sucede en Estados Unidos este sábado 23 de septiembre de 2023, a las 06:49 hora ET (hora del este). De esta forma, se da inicio a la tercera estación del año y que llegará a su fin el 21 de diciembre, momento en que el solsticio de invierno dejará atrás la temporada otoñal.

En el hemisferio norte, que es donde se ubica la Unión Americana, el solsticio de invierno ocurre en diciembre, mientras que el de verano en junio. En cuanto a los equinoccios, el de primavera se da en marzo y el de otoño en septiembre.

Tras el inicio oficial de la estación otoñal, a medida que la Tierra continúe en su órbita, las noches se alargarán y los días se acortarán hasta llegar a la noche más larga del solsticio de invierno.

Curiosidades sobre el otoño

Los equinoccios y los solsticios no siempre caen el mismo día del año es que la Tierra no rodea al Sol exactamente en 365 días sino en 365,25 días. Para compensar esta inconsistencia, existen desde hace dos milenios los "años bisiestos". Al agregar un "día bisiesto" (29 de febrero) al calendario cada cuatro años, se ha logrado mantener las estaciones más o menos consistentes de año en año.

Eso depende también de la parte del mundo en la que vivamos, la temporada cambia el 22 o el 23 de septiembre. Esto se debe a que el equinoccio no es un evento de un día. Más bien, el equinoccio se define por la posición de la Tierra y el sol en un momento particular en el tiempo. Y las zonas horarias no son la única fuente de confusión con respecto a la fecha del equinoccio. Para complicar aún más los calendarios, el equinoccio de otoño puede ocurrir en cualquier momento entre el 21 y el 24 de septiembre.

¿Sabías que en otoño es más fácil subir de peso?

A diferencia de la primavera y el verano, las personas sufrimos déficit de vitamina D por la falta de luz solar. Esto hace que al organismo le cueste más descomponer las grasas.

Otro dato curioso, en base a varios estudios, las personas que nacen en otoño viven más tiempo.

Otoño en los polos de la Tierra

En el Polo Sur, donde el sol no ha salido en los últimos seis meses, el sol finalmente asomará por el horizonte, y permanecerá en el cielo durante los próximos seis meses. Del mismo modo, el Polo Norte pasará de estar a la luz del sol las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a estar en la oscuridad durante los próximos seis meses. Cuando el equinoccio de primavera llegue en marzo, el Polo Sur volverá a estar en la oscuridad y el Polo Norte tomará el sol por primera vez desde el equinoccio de otoño.

Las noches son más largas

En otoño las noches son más largas que los días y los días continuarán acortándose hasta diciembre, cuando la luz comenzará su lenta subida de regreso a los largos días de verano. El solsticio de invierno es técnicamente el día más corto del año, mientras que el solsticio de verano en junio cuenta con la mayor cantidad de luz solar.

La Luna de cosecha

La luna llena más cercana al equinoccio de otoño se llama Luna de cosecha por la luminosidad extra que brinda a los agricultores con la posibilidad de trabajar hasta tarde. La luna de cosecha generalmente se asocia con la luna llena de septiembre.

La aurora boreal más intensa

Si se está cerca del Círculo Polar Ártico, la aurora también es más fuerte alrededor del equinoccio debido a la inclinación del planeta de 23,5° y al campo magnético del viento solar. El resultado es una combinación mágica.

Según la NASA, durante el otoño, las tormentas geomagnéticas suceden el doble de frecuencia que el promedio anual, lo que significa que es momento de ver la aurora boreal.

Por qué cambian de color las hojas en otoño

La humedad presente durante el otoño ayuda a prolongar la brillantez y color de las hojas. Cuando las condiciones son secas, el color se transforma hacia el marrón, y las hojas se caen rápidamente. Las temperaturas más frescas también ayudan a mantener el color por más tiempo, lo cual explica por qué el color otoñal en las montañas dura más que a lo largo de las faldas montañosas.

La temporada normal para el color otoñal es durante septiembre y octubre. Normalmente, el mejor color se presenta tarde en septiembre y temprano en octubre. Por supuesto, con el clima tan temperamental de Colorado, el color otoñal puede ocurrir temprano o tarde.

Fechas curiosas sobre el otoño

La última vez que el equinoccio de otoño cayó el 21 de septiembre fue hace más de mil años, y el último equinoccio de otoño que cayó en 24 de septiembre fue en 1931. Respecto al 21 de septiembre, se verá nuevamente dos veces en el próximo siglo: primero en 2092 y luego en 2096. Y el próximo equinoccio del 24 de septiembre será en el año 2303.

FUENTE: Muy Interesante, OK Diario, National Geographic