Museo Whitney revela programación hasta otoño de 2024

Edges of Ailey

Fecha: septiembre 2024.

Edges of Ailey es la primera exhibición de museo a gran escala que reflexiona sobre la vida, obra y legado del artista visionario Alvin Ailey (nacido en 1931 en Rogers, Texas; fallecido en 1989 en Nueva York, Nueva York). Ampliamente reconocido por la compañía de danza que fundó en 1958, Ailey imaginó y cultivó una plataforma para la danza moderna a través de su innovador repertorio, sensibilidad interdisciplinaria y apoyo a otros bailarines y coreógrafos. Presentada en las galerías del quinto piso del museo, que abarcan más de 18.000 pies cuadrados, esta presentación multifacética engloba una exhibición multimedia, un programa diario de actuaciones y un catálogo académico para ofrecer una experiencia rica y en capas para comprender de nuevo al artista.

La muestra está organizada por el Museo Whitney de Arte Americano en estrecha consulta con la Alvin Ailey Dance Foundation. La exposición está comisariada por Adrienne Edwards, curadora de la familia Engell Speyer y directora de asuntos curatoriales, junto con CJ Salapare, asistente curatorial.

Nancy Baker Cahill: Cento

Fecha: octubre 2023.

Nancy Baker Cahill: Cento es un proyecto de arte global y participativo que comprende realidad aumentada (RA) y video. Los visitantes del Whitney podrán participar en el primer proyecto de arte de realidad aumentada participativa del museo, construido colectivamente por la audiencia.

El proyecto es una monumental criatura digital híbrida, visible a través de la aplicación gratuita 4th Wall de Nancy Baker Cahill en las terrazas del museo, elevándose y revoloteando sobre el Meatpacking District. La obra se acompaña de un video presentado en el sitio web artport del Whitney, que explora el hábitat imaginado de la criatura. Después de ver el video, tanto los espectadores en línea como en persona, serán invitados a descargar 4th Wall para elegir plumas de RA con diferentes propiedades y agregar sus propias plumas a Nancy Baker Cahill: Cento.

La propuesta artística está supervisada por Christiane Paul, curadora de arte digital, junto con David Lisbon, asistente curatorial.

Natalie Ball: bilwi naats Ga’niipci

Fecha: desde el 17 de noviembre 17 hasta febrero de 2024.

Para su primera exposición individual en un museo de Nueva York, la artista Natalie Ball (nacida en 1980 en Portland, Oregón) presenta un grupo de ensamblajes escultóricos que profundizan y desestabilizan las comprensiones de la vida indígena en los Estados Unidos. A partir de diversas fuentes -e incluyendo objetos encontrados, cazados, comprados y regalados-, Ball explora cómo las vidas y significados de los materiales se interconectan con el sentido de sí misma de la artista a través de la superposición de tapas de colchas y camisetas; pieles y huesos de animales; cabello sintético, zapatos, cuentas y periódicos, entre otros elementos producidos comercialmente.

Natalie Ball: bilwi naats Ga’niipci está organizada por Jennie Goldstein, curadora asociada de la colección Jennifer Rubio, y Rose Pallone, asistente curatorial.

Harold Cohen: Aaron

Fecha: desde el 3 de febrero a junio de 2024.

A medida que las herramientas de inteligencia artificial para la creación de imágenes se vuelven populares con software de texto a imagen como DALL-E, Midjourney y Stable Diffusion, Harold Cohen: Aaron examina los fundamentos históricos de la creación artística y proporciona una profunda exploración de la creatividad, autoría y colaboración en el contexto de la inteligencia artificial.

Esta exposición está organizada por Christiane Paul, curadora de arte digital, con la asistencia curatorial de David Lisbon.

Exposiciones anunciadas previamente

Dentro de las presentaciones previamente anunciadas, se encuentra Inheritance e Ilana Savdie: Radical Contractions, actualmente en exhibición. Trust Me, una exposición fotográfica que inaugura el 19 de agosto, reúne obras de 11 artistas intergeneracionales de la colección permanente del Whitney. Ruth Asawa Through Line, que abrirá sus puertas el 16 de septiembre, pone en relieve el trabajo de la innovadora artista Ruth Asawa y es la primera exposición que examina su obra a través de su práctica de dibujo a lo largo de toda su vida.

El 4 de octubre, también se inauguran dos muestras individuales en el Whitney: Henry Taylor: B Side celebra al destacado artista contemporáneo Henry Taylor y su estética única, visión social y experimentación desenfrenada. La exposición abarca una carrera de más de 30 años a través de pinturas, dibujos raramente vistos, esculturas y una instalación recién concebida. Presenta muchas de las obras más reconocible de artista que transmiten urgencia y empatía fundamental a través de un examen cercano y una aguda crítica social. Fragments of a Faith Forgotten: The Art of Harry Smith es la primera exposición individual del artista, cineasta e innovador etnólogo musical Harry Smith, cuyo compendio de grabaciones y canciones, la Anthology of American Folk Music, sentó las bases para la popularización de la música folklórica en la década de 1960. Esta muestra presenta por primera vez la vida y obra de Smith en un entorno de museo e incluye pinturas, dibujos, películas experimentales, diseños y ejemplos de la colección de música folklórica de Smith. La exposición propone nuevas formas de experimentar las historias culturales estadounidenses del siglo XX.

