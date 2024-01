EEUU: el sur y el noreste se preparan para ola de frío extremo

MEMPHIS.- El clima ártico trajo nuevas penurias a buena parte de Estados Unidos el sábado, en particular para gente no habituadas a semejante frío en lugares como Memphis, Tennessee, donde se instó a los vecinos a que hirvieran agua y muchos directamente no la tenían después que el congelamiento reventara los caños principales en la ciudad. No se pronostican temperaturas más altas durante el resto del fin de semana.