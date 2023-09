EEUU: estudio evalúa mejores y peores ciudades para personas con discapacidad

Con el fin de facilitar el proceso de encontrar el mejor lugar para vivir mientras se maneja una discapacidad, WalletHub comparó más de 180 ciudades de los Estados Unidos en 33 indicadores clave de facilidad para discapacitados. El conjunto de datos abarca desde instalaciones accesibles para sillas de ruedas per cápita hasta la tasa de trabajadores con discapacidades y la calidad del sistema hospitalario público.

DISCAPACIDADUNO.jpg

Tips de Mejor vs. Peor

Lewiston, Maine, tiene la mayor proporción de personas con discapacidades que viven en el área, 21,00%, que es 3.8 veces más alta que en Irvine, California, la ciudad con el más bajo, con 5,60 por ciento.

Overland Park, Kansas, tiene la proporción más baja de personas con discapacidades que viven en la pobreza, 8,15%, que es 5.2 veces más baja que en Rochester, Nueva York, la ciudad con el más alto, con 42,44%.

Brownsville, Texas, tiene el costo anual promedio más bajo de los servicios en el hogar, $34.320, que es 2.7 veces más bajo que en Bismarck, Dakota del Norte, la ciudad con el más alto, en $93.877.

Fremont, California, tiene los ingresos anuales medios más altos para las personas con discapacidades, $48.653, que es 6.6 veces más alto que en Burlington, Vermont, la ciudad con el más bajo, en $7.398

Las mejores ciudades para personas con discapacidades

1. Scottsdale, Arizona

2. Denver, CO

3. Minneapolis, MN

4. St. Louis, MO

5. Virginia Beach, VA

6. Pittsburgh, Pensilvania

7. Columbia, MD

8. Chandler, Arizona

9. Huntington Beach, CA

10. Overland Park, KS

Las peores ciudades para las personas con discapacidad

173. Mobile, AL

174. Greensboro, Carolina del Norte

175. Montgomery, AL

176. Pearl City, Hawai

177. Bridgeport, CT

178. Anchorage, AK

179. Winston-Salem, Carolina del Norte

180. Jackson, MS

181. Juneau, AK

182. Gulfport, MS

Hablan los expertos

En el estudio se refieren las opiniones de expertos que recomiendan y dan sus observaciones en torno a este tema de inclusión social. Stephen Glicksman, Ph.D, Psicólogo del desarrollo y Director de Innovación Clínica, Makor Care and Services Network; Profesor Asociado Adjunto de la Universidad Yeshiva dijo que “uno de los mayores desafíos que ha notado en su trabajo con personas con discapacidades, que dependen de la asistencia financiera, son los límites de ingresos en los beneficios de SSI (Ingreso del Seguro Social). Esto significa que para recibir beneficios, las personas no pueden ganar más de una cierta cantidad. Esto pone una carga sobre aquellos que necesitan más apoyo.

Mientras que Saili S. Kulkarni, Ph.D. – Profesor Asociado, Universidad Estatal de San José agregó que “un mejor acceso a la atención médica debe comenzar con la capacitación en la escuela de medicina. Es imperativo comenzar antes de que los médicos y enfermeras comiencen su práctica profesional a tomar conciencia sobre estas limitaciones en algunas personas. Acotó además lo necesario de unos indicadores de una ciudad accesible que reflejen prácticas de diseño universal sobre accesibilidad. La cultura de una ciudad inclusiva crean una comunidad saludable para todos los ciudadanos, independientemente de su edad o capacidad.

Para Lisa Abia-Smith, Instructora Senior I, Directora de Educación / JS Museum of Art, Universidad de Oregón, “si se conoce el sistema, el acceso a los servicios de salud en los Estados Unidos puede ser bastante bueno para las personas con discapacidades; Pero, las reglas son complicadas, el papeleo puede ser oneroso y las familias necesitan abogar porque las personas que brindan esos servicios, como los consultorios médicos, no necesariamente conocen las reglas y aquellos que intentan ocultarle esos servicios, como las compañías de seguros, pueden considerar que la persona no conoce sus derechos.

En opinión de Stephen Glicksman, Ph.D., psicólogo del desarrollo y Director de Innovación de la Clínica, Makor Care and Services Network y Profesor Asociado Adjunto en la Universidad Yeshiva, es clave considerar cinco áreas para hacer más llevadera la vida de estas personas como las mejoras del transporte público, en segundo lugar instituciones culturales y espacios idóneos considerando las discapacidades, como tercer punto abordar la importancia de un acceso a programas de atención médica, la planificación de la ciudad y una oferta de empleo bien remunerada y sostenida.

FUENTE: CON REPORTE DE WALLET HUB