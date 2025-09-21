domingo 21  de  septiembre 2025
República Dominicana reporta ataque de EEUU a embarcación con drogas cerca de su costa

Carlos Devers, vocero de la Dirección de Control de Drogas de República Dominicana, dijo que incautaron 377 paquetes de cocaína en operación conjunta con EEUU

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la Operación Víbora del Pacífico continúa los esfuerzos de la Guardia Costera para proteger el territorio nacional, combatir el narcotráfico y desmantelar las organizaciones terroristas extranjeras y las organizaciones criminales transnacionales 

Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SANTO DOMINGO — República Dominicana reportó este domingo 21 de septiembre un ataque de Estados Unidos contra una embarcación que transportaba droga cerca de sus costas. Esto en el marco de la operación antinarcóticos desplegada por Washington en el Caribe.

Una funcionaria de la embajada de Estados Unidos en Dominicana aseveró que se trata del mismo ataque anunciado por el presidente Donald Trump el viernes en su plataforma Truth Social.

Carlos Devers, vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), señaló en rueda de prensa que se incautaron 377 paquetes de cocaína, tras un golpe militar aéreo de los Estados Unidos contra una lancha rápida de narcoterrorismo. La operación tuvo lugar "a 80 millas náuticas al sur de Isla Beata, provincia de Pedernales".

De acuerdo con el vocero, la operación prosiguió tras detectar una lancha rápida (tipo Go Fast), que según informes de inteligencia estaba cargada de sustancias narcóticas y se dirigía a territorio dominicano, con la intención de usar el país como puente para llevarla a territorio estadounidense.

Carlos Devers añadió que es la primera vez que República Dominicana y Estados Unidos llevan a cabo una operación conjunta contra el narcoterrorismo en la región del Caribe.

En la rueda de prensa también estuvieron el teniente coronel Lowell Krusinger, Agregado Superior de Defensa de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana; Kaleb Sanderson, Agregado de la DEA en la República Dominicana, y Michelle Angulo, directora de Comunicaciones de la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana, entre otros funcionarios.

Contra terroristas

El presidente Trump publicó el viernes 19 de septiembre, en su red Truth Social, un video que muestra un ataque militar estadounidense contra una lancha. Dijo que los servicios de inteligencia confirmaron que la embarcación transportaba narcóticos "a lo largo de una conocida ruta del narcotráfico, rumbo a envenenar a los estadounidenses".

"El ataque mató a tres hombres narcoterroristas a bordo de la embarcación, que se encontraba en aguas internacionales. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en este ataque", dijo el mandatario.

FUENTE: Con información de AFP/Listín Diario

